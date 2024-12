「三代目J SOUL BROTHERS」の全国ドームツアー「ECHOES OF DUALITY」が22日、京セラドーム大阪(大阪市西区)でファイナルを迎え、来年5月から15周年記念の全国ドームツアー「KINGDOM」を開催することが発表された。

11月の福岡を皮切りに名古屋、東京から大阪へと渡り歩いた7回目の単独ドームツアーで9公演。大阪での3日間で計12万人を動員した。ここから5カ月後に8回目の全国ドームツアーに臨む。来年5月24日の埼玉・ベルーナドームでスタート。東京、愛知、福岡、大阪の5都市で計7公演となる。

今回のツアーはリーダーのNAOTO(41)、ボーカルの今市隆二(38)が会見で口をそろえたように“挑戦”のライブだった。NAOTOは「久しぶりにフルアルバムを出した後のツアーで、セットリストも新しい。新曲を10曲どうやって盛り込んでライブを作るかという挑戦でもあった」と説明。「7人でやりがいもあったし、手応えもあった。今一番フレッシュな三代目の形を見てもらえたと思う」と充実感あふれる顔だ。今市も「ホントに挑戦したツアー。三代目のドームツアーの形が結構ガッツリできてて、今回はそれをいい意味で崩して新しい形を模索して。6年ぶりのオリジナルアルバムを引っさげてるタイミングでもあったんで、すごくトライできたツアーでもありました」と手応え十分の顔で語った。

新しい挑戦に手応えを感じ、半年後に挑む8回目の全国ツアーのタイトルは「KINGDOM」。今市は「今回、手応えを感じてるし、準備ができてる。新しい挑戦ができて成功したので、さらに幅を広げて、新しいエンターテインメントを届けられるのは間違いない」と自信ありげ。NAOTOは「15周年の記念すべき年。ファンの人たちも応援してきてよかったなって思えるような集大成に」と感謝。さらに「15周年というのが大きな軸。その歴史が一つの国を作った。王国(KINGDOM)を作ったみたいな。そこに皆が来る」とファンとの交流をさらに深める構えだ。

この日は11月13日にリリースしたニューアルバム「ECHOES of DUALITY」の新曲10曲を織り交ぜて、全28曲のパフォーマンス。来年1月12日にスタートする、メンバーの岩田剛典(35)が比嘉愛未(38)とダブル主演するのテレビ朝日系「フォレスト」の主題歌「What Is Your Secret?」も披露した。

ラストのMCでは、山下健二郎(39)が「有馬記念が気になる人もいるでしょう。帰ってM―1を見たい人もいるでしょう。でも、ボクたちを選んでくれてありがとう。来年、2025年もよろしくお願いします」と絶叫し、笑いと拍手を浴びていた。

今年1年を振り返り「しっかりと三代目での活動をプラン通りに動けた年。納得いくものができた」とNAOTO。「個人的にライブもたくさんやって充実してた。次に繋がる1年でした」と今市は締めくくった。