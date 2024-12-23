R・マドリーvsセビージャ スタメン発表
[12.22 ラ・リーガ第18節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※24:15開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 6 エドゥアルド・カマビンガ
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 35 Raúl Asencio
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[セビージャ]
先発
GK 1 アルバロ・フェルナンデス
DF 4 キケ・サラス
DF 6 ネマニャ・グデリ
DF 22 ロイク・バデ
DF 32 ホセ・アンヘル・カルモナ
MF 11 ドディ・ルケバキオ
MF 12 アルベール・サンビ・ロコンガ
MF 18 ルシアン・アグメ
MF 27 スタニス・イドゥンボ・ムザンボ
FW 7 アイザック・ロメロ
FW 26 フアンル・サンチェス
控え
GK 13 エルヤン・ニーラン
GK 31 アルベルト フローレス
DF 15 ゴンサロ・モンティエル
DF 16 ヘスス・ナバス
DF 23 マルコン
MF 8 ペドロ・オルティス
MF 10 スソ
MF 17 サウール・ニゲス
MF 28 Manu Bueno
FW 9 ケレチ・イヘアナチョ
FW 14 ペケ・フェルナンデス
FW 42 Álvaro García
監督
ガルシア・ピミエンタ
※24:15開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 6 エドゥアルド・カマビンガ
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 35 Raúl Asencio
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[セビージャ]
先発
GK 1 アルバロ・フェルナンデス
DF 4 キケ・サラス
DF 6 ネマニャ・グデリ
DF 22 ロイク・バデ
DF 32 ホセ・アンヘル・カルモナ
MF 11 ドディ・ルケバキオ
MF 12 アルベール・サンビ・ロコンガ
MF 18 ルシアン・アグメ
MF 27 スタニス・イドゥンボ・ムザンボ
FW 7 アイザック・ロメロ
FW 26 フアンル・サンチェス
控え
GK 13 エルヤン・ニーラン
GK 31 アルベルト フローレス
DF 15 ゴンサロ・モンティエル
DF 16 ヘスス・ナバス
DF 23 マルコン
MF 8 ペドロ・オルティス
MF 10 スソ
MF 17 サウール・ニゲス
MF 28 Manu Bueno
FW 9 ケレチ・イヘアナチョ
FW 14 ペケ・フェルナンデス
FW 42 Álvaro García
監督
ガルシア・ピミエンタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります