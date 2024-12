【サンリオキャラクターズ ちこくダッシュ!】開発・発売元:タカラトミーアーツ発売日:2024年12月価格:1回300円サイズ:全高約55mm

タカラトミーアーツより、12月より発売が開始されるガチャ「サンリオキャラクターズ ちこくダッシュ!」。こちらは、ハローキティやマイメロディ、シナモロール、ポムポムプリンといったおなじみのサンリオキャラクターズの面々が、飾って楽しい「あるある」ポーズで再現されたフィギュアだ。

今回テーマとして取り上げられたのは、遅刻で急いでいる場面である。それぞれのキャラクターたちが口にパンをくわえた状態になっており、急いで走っている瞬間を立体化している。単体で飾ってもかわいいが、複数のフィギュアと組み合わせることで、ドラマチックな場面も再現出来ちゃうそう!?

今にもぶつかりそうな場面も再現可能!

ハローキティ

サンリオを代表するキャラクターのひとりであるハローキティが、こちらのガチャにラインナップ。頭に赤い大きなリボンを付けているなど見た目はいつものスタイルになっているが、パンをくわえて走っている姿はガチャではオリジナルのテーマとなっている。

慌てて走り出しているようなシーンだ

あまり見たことがないポーズだ

しっぽが出ているところも再現されている

表情がチラリと見えているところがかわいい

ハローキティが手に持っているパンは、歯形の形になっており頭の方がかじられた状態だ。急いで走っている場面を再現するために付けられているモクモクパーツ部分は、クリアパーツが採用されている。このパーツを取り付けることで自立できるようになっている。

ハローキティにかじられたパン

足の裏側に付けられたモクモクパーツ

シナモロール

こちらは、シナモロールが急いで走っている姿を再現したフィギュアだ。慌ててはいるものの、その表情はどこか落ち着いた雰囲気になっており、ふんわりとしたシナモロールらしいものになっているところは面白い。そうしたこともあってか、見ているだけで癒やされそうだ。

キュートな見た目のシナモロール

全体的に丸っこいフォルムだ

しっぽの形が面白い

色々な角度から眺め回したくなる

シナモロールが口にしているパンは、口にちょこんとはさんだ状態なのかまだ食べられていないようだ。それを手で押さえながら持っているところが、なんとも素晴らしい。足としっぽの間辺りには、走っている場面を再現するためのモクモクパーツが付けられているところもポイントである。

パンの見た目も美味しそう

背面側に付けられたモクモクパーツ

ポムポムプリン

丸々とした大きな体がかわいらしい、こちらのポムポムプリン。いつも通りの黄色いボディに、頭の上には茶色い帽子を被ったスタイルになっている。こちらもシナモロールと同じように、それほど慌てておらず涼しげな表情をしているところも特徴だ。

耳を立てて走っているポムポムプリン

まるで宙を飛んでいるかのようだ

おしりもしっかりと再現!?

丸っこい体がキュートすぎる

小さい口元でパンをかじっている姿になっているが、若干パンの端が引っぱられているように見えるなど、細かく作り造形されているのがわかる。足の裏には、クリアパーツで再現されたモクモクパーツが付けられており。こちらも走っている雰囲気が良く出ている印象だ。

手に持っているパンは絶妙な形をしている

足の裏に付けられたモクモクパーツ

マイメロディ

赤ずきんならぬピンク色のずきんがトレードマークとなっている、こちらのマイメロディ。今回はシンプルなスタイルになっている。ハローキティと同じように、マイメロディも相当慌てているのか、目をつむったままで走っている姿で再現されている。

ピンクのずきんが特徴的だ

走っている姿がかわいい

後ろから見ると耳の動きが違うところなど、いろいろな発見がある

丸いしっぽもしっかりと再現されている

やはりなんといっても素晴らしいのが、その表情だ。目はしっかりと閉じているが、小さい口にパンをはさんでいるところや、黄色い鼻など絶妙なバランスになっている。普段走っている姿を見ることが少ないということもあり、ついつい見入ってしまう魅力がある。

鼻は黄色く塗られている

マイメロディの足に取り付けられたモクモクパーツ

この「サンリオキャラクターズ ちこくダッシュ!」は、12月から発売が開始される。いつもながら、ガチャならではのユニークなシーンが再現されているが、それがお気に入りのキャラクターならばなおさら欲しくなってしまいそうだ。コンプリートを目指したいという人は、無くなる前に早めに手に入れておこう!

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M