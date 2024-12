【「チ。 -地球の運動について- 豪華版」】12月23日 発売価格:19,800円

小学館は、「チ。 -地球の運動について- 豪華版」を12月23日に発売する。価格は19,800円。

本書は「チ。 -地球の運動について-」のアニメ化を記念して企画された豪華版コミックス。全8巻セットとなっており、これまで発売されたB6判よりも大きな四六判で、印刷技術の粋を集めた仕様となっている。

1巻から順に、地球・火星・金星・木星・水星・土星・神・人をモチーフにした新規カバーを用意。透明PET製カバーは、各巻のモチーフになった惑星の情報や、その巻に収録されている全セリフが描かれた特製デザインとなっている。

さらに各巻の上部には、銀箔を貼り付けることで塵や埃から紙を守る「天銀」仕様を採用しており、宇宙を「チ。」のロゴの形で切り取ったような全巻収納BOXも付いてくる。

【「チ。 -地球の運動について- 豪華版」内容】

印刷技術の粋を集めた『チ。』豪華版出版!

第26回手塚治虫文化賞マンガ大賞受賞をはじめ数々の賞を受賞し、2024年10月放送開始予定のアニメ化でも話題沸騰!『チ。 -地球の運動について-』の全8巻セットの豪華版です。

【豪華版、4大ポイント!!】

1)本体表紙には、1枚絵となる美しいグラフィック。

2)大量の文字情報でデザインされた透明PET製カバー。

3) 本体の上部には銀箔を貼り付けることで塵や埃から紙を守る「天銀」仕様。

4)宇宙を『チ。』のロゴの形に切り取ったような、インパクトある全巻収納BOX。

『チ。』の世界感が存分に伝わる豪華装丁になっております。

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.

(C)魚豊/小学館/チ。ー地球の運動についてー製作委員会