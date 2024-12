【ヤンマガxxx】12月23日 発売価格:540円

本日12月23日に発売されたマンガ雑誌「ヤンマガxxx」の表紙及び巻頭、巻末グラビアが公開された。

表紙&巻頭&巻末グラビアを飾るのは、伊織もえさん。巻頭は「パラレルパラダイス」とのコラボグラビアとなっており、伊織さんによるキャラクターの魅力解説も掲載される。

そして巻末グラビア「今年最後のもえ日和」では、水着やランジェリー、裸ジャケットなど、さまざまな姿を披露。

また紙版の表紙裏では、サイン入りポスターなどのスペシャルプレゼントが実施されている。

【伊織もえさん】

