１９５１年：李承晩（イ・スンマン）政権の保守与党、自由党発足



１９６３年：エチオピアと国交樹立



１９７０年：ソウル・世宗路に政府総合庁舎が完工



１９７２年：統一主体国民会議、第８代大統領に民主共和党の朴正熙（パク・チョンヒ）候補を選出 ※統一主体国民会議は朴正煕政権下の第７次憲法改正（７２年１０月、維新憲法）で新設された。議長は大統領で、２０００〜５０００人の代議員からなる



１９８８年：アシアナ航空が初就航、ソウル―光州線など



１９９９年：第一銀行を米ニューブリッジキャピタルが買収

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