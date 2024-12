【週刊ヤングマガジン 2025年4・5合併号】12月23日 発売価格:510円

本日12月23日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年4・5合併号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

今回は伊織もえさんが初登場。同日発売の増刊「ヤンマガxxx」と同時表紙&巻頭グラビアを飾る。また「パラレルパラダイス」とのコラボレーションを行なっており、特製付録として両面ポスターが付いてくる。

巻中グラビアでは「Pick up Girls!」として、大西菜々美さん、姫澤めぐさん、島田キラリさん、増田小春さんが登場。巻末グラビアではErikaさんと百瀬まりなさんの“エリマリ姉妹”がカムバックを果たす。

同じく巻末では、桜木果奈さんの初グラビアが掲載されている。

また同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす!」では、伊織さんとErikaさん、百瀬さんのグラビアアザーカットが公開されている。

【伊織もえさん】【大西菜々美さん、姫澤めぐさん、島田キラリさん、増田小春さん】【Erikaさん、百瀬まりなさん】【桜木果奈さん】

(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.

(C)西村 康/ヤンマガWeb

(C)佐藤裕之/ヤンマガWeb