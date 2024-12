柏木由紀が、千鳥ノブに肩を揉まれ「初めてマッサージ屋さん以外の人に…」「自分の歌を歌われて…」と恐れおののくシーンに注目が集まっている。

【映像】ノブに肩をもまれる柏木由紀

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。この日のゲストには、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が登場した。

家庭的なCMやゴールデンのMCなど、好感度がノリに乗っているノブ。この日は、スーパーテレビタレントであるノブが万が一、なにか起こした時のためのダメージを最小限に抑えるため、前もって好感度を下げておく救済企画「ノブの好感度を下げておこう 年末大暴落SP」が放送。ノブの楽屋を訪問するタレントに対して、別室にいる大悟からの指示で暴言を連発するという内容で、好感度落下チャレンジに柏木由紀が登場した。

今年、AKB48を卒業し、一人での仕事がさらに増えている柏木。ノブに対して「まだちょっと仕事を楽しめてないです」という悩みがあることを告白した。柏木が「前の日も緊張するし、終わった後も、エゴサして調べちゃったりとか…」と仕事前後の自身の状況を明かすと、ノブは「疲れるやろ。そんなことしてたら」と心配した。

仕事に対してプレッシャーを感じているという柏木に対してノブは「肩もんでやろうか」と申し出た。この言葉に柏木が戸惑いの表情を浮かべ「肩ですか? 今ですか。え、いや…、あんまり人に肩をもんでもらったことないから、そこまで…」と断ろうとすると、ノブは「けっこう気持ちええって言われるよ」と柏木の言葉を遮り、席を立ちあがって柏木の肩をもみ始めた。

ノブは柏木の後ろに回り、肩を静かにもみ始めた。そしてしばらくすると「I want you 〜、I need you〜、 I love you〜、あたまの〜な〜か〜」とスロウテンポで『ヘビーローテーション』を口ずさみだした。柏木は突然、自身の楽曲を歌われたことに対して困った表情を浮かべながらなにもすることができない状況に。

歌い終わると同時に肩をもむのも終え「は〜い、疲れが取れたやろ」とノブが柏木から離れると、柏木は安堵の表情を浮かべ、「ビックリした…」と小声で本音をつぶやいた。

企画終了後、大悟から「怖かったね、肩を揉まれて」とねぎらいの言葉を掛けられると、柏木は「本当に怖かったです。マッサージ屋さん以外の人に初めて肩もまれて。しかも自分の歌を歌われて。怖かった」と心情を吐露した。