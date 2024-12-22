地下通路の落書きアート、中国・天津都市文化の新たな注目点に
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
【新華社天津12月22日】中国天津市で今年、李公楼立体交差橋の地下通路が落書きアートの「殿堂」となった。内容も多岐にわたり、アニメキャラクターや歴史上の人物のほか、名物料理など天津の要素も描かれている。落書きアートは通路に芸術の息吹を与え、天津の都市文化の新たな注目点になっている。
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津の飲食文化を題材にした李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津の飲食文化を題材にした李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津の飲食文化を題材にした李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津の飲食文化を題材にした李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津の飲食文化を題材にした李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津の飲食文化を題材にした李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）
15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）