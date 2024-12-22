マンチェスター・Uvsボーンマス スタメン発表
[12.22 プレミアリーグ第17節](オールド トラフォード)
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 12 タイレル・マラシア
MF 16 アマド・ディアロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 15 レニー・ヨロ
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
MF 43 T. Collyer
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
[ボーンマス]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ディーン・ハイセン
DF 3 ミロシュ・ケルケズ
DF 15 アダム・スミス
DF 27 イリア・ザバルニー
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 11 ダンゴ・ワッタラ
MF 12 タイラー・アダムス
MF 19 ジャスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 42 マーク・トラバーズ
DF 23 ジェームス・ヒル
DF 37 マックス・アーロンズ
DF 48 M. Kinsey
MF 4 ルイス・クック
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 29 フィリップ・ビリング
MF 47 B. Winterburn
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 12 タイレル・マラシア
MF 16 アマド・ディアロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 15 レニー・ヨロ
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
MF 43 T. Collyer
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
[ボーンマス]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ディーン・ハイセン
DF 3 ミロシュ・ケルケズ
DF 15 アダム・スミス
DF 27 イリア・ザバルニー
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 11 ダンゴ・ワッタラ
MF 12 タイラー・アダムス
MF 19 ジャスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 42 マーク・トラバーズ
DF 23 ジェームス・ヒル
DF 37 マックス・アーロンズ
DF 48 M. Kinsey
MF 4 ルイス・クック
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 29 フィリップ・ビリング
MF 47 B. Winterburn
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります