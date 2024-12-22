[12.22 プレミアリーグ第17節](オールド トラフォード)

※23:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 6 リサンドロ・マルティネス

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 12 タイレル・マラシア

MF 16 アマド・ディアロ

MF 20 ディオゴ・ダロト

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 15 レニー・ヨロ

DF 35 ジョニー・エバンス

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 18 カゼミーロ

MF 43 T. Collyer

FW 9 ラスムス・ホイルンド

FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 21 アントニー

監督

ルベン・アモリム

[ボーンマス]

先発

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 2 ディーン・ハイセン

DF 3 ミロシュ・ケルケズ

DF 15 アダム・スミス

DF 27 イリア・ザバルニー

MF 10 ライアン・クリスティー

MF 11 ダンゴ・ワッタラ

MF 12 タイラー・アダムス

MF 19 ジャスティン・クライファート

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 エバニウソン

控え

GK 42 マーク・トラバーズ

DF 23 ジェームス・ヒル

DF 37 マックス・アーロンズ

DF 48 M. Kinsey

MF 4 ルイス・クック

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 29 フィリップ・ビリング

MF 47 B. Winterburn

FW 26 エネス・ウナル

監督

アンドニ・イラオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります