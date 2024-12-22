【「M-1グランプリ2024」最終順位・得点一覧】勝者・令和ロマンらファイナリスト10組を紹介
【モデルプレス＝2024/12/22】ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2024」決勝戦が12月22日に放送された。ここでは、最終順位と出場者のプロフィールを紹介する。＜※ネタバレあり＞
【写真】「M-1グランプリ2024」点数・順位一覧
最終順位は以下の通り。最終決戦にはバッテリィズ、令和ロマン、真空ジェシカが出場し、見事優勝した令和ロマンが賞金1000万円を獲得した。
【最終決戦】（9人の審査員による投票数）
1位：令和ロマン（5票）
2位：バッテリィズ（3票）
3位：真空ジェシカ（1票）
【ファーストラウンド】（900満点中の点数）
1位：バッテリィズ（861点）
2位：令和ロマン（850点）
3位：真空ジェシカ（849点）
4位：エバース（848点）
5位：ヤーレンズ（825点）
6位：トム・ブラウン（823点）
7位：マユリカ（820点）
7位：ダイタク（820点）
9位：ジョックロック（819点）
10位：ママタルト（812点）
【事務所】吉本興業
【結成日】2018年4月1日
【受賞歴・経歴】
・「令和2年度 NHK新人お笑い大賞」優勝
・「M-1グランプリ2023」優勝
・「第45回ABCお笑いグランプリ」優勝
【プロフィール】
・高比良くるま（たかひら・くるま ※「高」は正式には「はしごだか」）
生年月日：1994年9月3日
出身地：東京都
血液型：O型
趣味：ビールを飲むこと、自転車に乗ること
出身／入社／入門：東京NSC23期
・松井ケムリ（まつい・けむり）
生年月日：1993年5月29日
出身地：神奈川県
血液型：A型
趣味：YouTuber研究、カブトムシ・クワガタの養殖
出身／入社／入門：東京NSC23期
【事務所】吉本興業
【結成日】2017年10月15日
【受賞歴・経歴】
・（日本代表）2019アジアカップ台韓日芸能人野球チャリティ―トーナメント優勝
・「M-1グランプリ2022」準々決勝進出
【プロフィール】
・エース
生年月日：1994年11月2日
出身地：大阪府大阪市
趣味：野球（阪神タイガースファン）、ONE PIECE関連
出身／入社／入門：NSC大阪36期
・寺家（じけ）
生年月日：1990年8月7日
出身地：三重県津市
趣味：草野球（上方ホンキッキーズ）、競馬、ラーメン巡り
出身／入社／入門：一般36期
【事務所】プロダクション人力舎
【結成年月】2012年5月
【受賞歴・経歴】
・「Ⅿ-1グランプリ2021」決勝戦進出
・「M-1グランプリ2022」決勝戦進出
・「M-1グランプリ2023」決勝戦進出
・「Abema杯 第1回フリップ芸-1グランプリ」決勝進出（川北）
・「R-1ぐらんぷり 2013」準決勝進出（川北）
・「歌ネタ王決定戦2013」準決勝進出
【プロフィール】
・ガク／川俣岳（かわまた・たける）
生年月日：1990年12月3日
出身地：神奈川県
血液型：B型
趣味・特技：漫画（一般向け・成人向け）、乃木坂46
・川北茂澄（かわきた・しげと）
生年月日：1989年5月23日
出身地：埼玉県
血液型：B型
趣味・特技： 野球観戦（埼玉西武ライオンズ）、剣道（三段）、ぷよぷよ（大分5位）
【事務所】吉本興業
【結成年月】2016年4月1日
【受賞歴・経歴】
・「ツギクル芸人グランプリ2024」決勝進出
・「第45回ABCお笑いグランプリ」（2024年）決勝進出
【プロフィール】
・佐々木隆史（ささき・たかふみ）
生年月日：1992年11月06日
出身地：宮城県登米市豊里町
趣味：野球／バイク／三国志系のゲーム
出身／入社／入門：東京NSC21期
・町田和樹（まちだ・かずき）
生年月日：1992年4月24日
出身地：神奈川県大和市
趣味：酒
出身／入社／入門：東京NSC21期
【事務所】ケイダッシュステージ
【結成年月】2011年9月
【受賞歴・経歴】
・「M-1グランプリ2023」準優勝
・「第6回 たけしが認めた若手芸人 ビートたけし杯『お笑い日本一』」優勝
【プロフィール】
・楢原真樹（ならはら・まさき）
生年月日：1986年11月17日
出身地：大阪府
血液型：O型
趣味：カラオケ
・出井隼之介（でい・じゅんのすけ）
生年月日：1987年3月2日
出身地：神奈川県
血液型：B型
趣味：格闘技観戦、コーヒー、サザンオールスターズを聴くこと
【事務所】ケイダッシュステージ
【結成日】2009年1月12日
【受賞歴・経歴】
・「M-1グランプリ2018」決勝進出
・「M-1グランプリ2019」準決勝進出
・「M-1グランプリ2023」準決勝進出
・「M-1グランプリ2024」決勝進出
【プロフィール】
・布川ひろき
生年月日：1984年1月28日
出身地：北海道札幌市
趣味：ギザ10円集め、aikoのことを調べる
・みちお
生年月日：1984年12月29日
出身地：北海道札幌市
趣味：ロボットアニメ、映画鑑賞、歴史、ゲーム、スポーツ
【事務所】吉本興業
【結成年】2011年
【受賞歴・経歴】
・2018年「第7回ytv漫才新人賞決定戦」決勝進出
・2018年 ｢M-1グランプリ2018｣敗者復活戦
・2020年「第9回ytv漫才新人賞決定戦」決勝進出
・2021年 ｢M-1グランプリ2021｣敗者復活戦
【プロフィール】
・阪本（さかもと）
生年月日：1990年1月7日
出身地：兵庫県神戸市
趣味：映画鑑賞／ギャンブル/お酒
出身／入社／入門：2010年 NSC大阪校33期生
・中谷（なかたに）
生年月日：1989年10月23日
出身地：兵庫県神戸市
趣味：絵を描く事（イラスト、マンガ、似顔絵）
出身／入社／入門：2010年NSC大阪校33期生
【事務所】吉本興業
【結成年月】2009年4月
【受賞歴・経歴】
・「M-1グランプリ2015」準決勝進出
・「M-1グランプリ2019」準決勝進出
・「M-1グランプリ2020」準決勝進出
・「M-1グランプリ2021」準決勝進出
・「M-1グランプリ2023」準決勝進出
・「第37回 ABCお笑いグランプリ」2016年決勝進出
・「キングオブコント2019」準々決勝進出
・「キングオブコント2020」準々決勝進出
・「キングオブコント2021」準々決勝進出
・「キングオブコント2022」準々決勝進出
・「キングオブコント2024」準々決勝進出
【プロフィール】
・吉本大（よしもと・だい）
生年月日：1984年12月28日
出身地：熊本県熊本市
趣味：パチンコ／スロット／ボートレース／スポーツ観戦など
出身／入社／入門：2008年NSC東京校14期生
・吉本拓（よしもと・たく）
生年月日：1984年12月28日
出身地：熊本県 熊本市
趣味：映画鑑賞／ボーリング／お酒を飲む／パチンコ／スロットなど
出身／入社／入門：2008年NSC東京校14期生
【事務所】吉本興業
【結成年月】2022年4月
【受賞歴・経歴】
・「第42回今宮戎マンザイ新人コンクール」福笑い大賞
【プロフィール】
・福本ユウショウ（ふくもと・ゆうしょう）
生年月日：1987年7月15日
出身地：大阪府
趣味：eスポーツ鑑賞
出身／入社／入門：NSC大阪35期
・ゆうじろー
生年月日：1998年1月26日
出身地：大分県
趣味：サッカー、サッカー観戦、少年ジャンプ、温泉
出身／入社／入門：NSC大阪42期
【事務所】サンミュージック
【結成年】2016年
【受賞歴・経歴】
・「キングオブコント2020」準決勝進出
・「M-1グランプリ2022」準決勝進出
・「M-1グランプリ2023」準決勝進出
【プロフィール】
・檜原洋平（ひわら・ようへい）
生年月日：1991年7月27日
出身地：大阪府
趣味：カレー作り
・大鶴肥満（おおつる・ひまん）
生年月日：1991年7月20日
出身地：東京都
趣味：漫画
（modelpress編集部）
情報：ABCテレビ・テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】「M-1グランプリ2024」点数・順位一覧
◆「M-1グランプリ2024」最終順位
最終順位は以下の通り。最終決戦にはバッテリィズ、令和ロマン、真空ジェシカが出場し、見事優勝した令和ロマンが賞金1000万円を獲得した。
1位：令和ロマン（5票）
2位：バッテリィズ（3票）
3位：真空ジェシカ（1票）
【ファーストラウンド】（900満点中の点数）
1位：バッテリィズ（861点）
2位：令和ロマン（850点）
3位：真空ジェシカ（849点）
4位：エバース（848点）
5位：ヤーレンズ（825点）
6位：トム・ブラウン（823点）
7位：マユリカ（820点）
7位：ダイタク（820点）
9位：ジョックロック（819点）
10位：ママタルト（812点）
◆令和ロマンプロフィール
【事務所】吉本興業
【結成日】2018年4月1日
【受賞歴・経歴】
・「令和2年度 NHK新人お笑い大賞」優勝
・「M-1グランプリ2023」優勝
・「第45回ABCお笑いグランプリ」優勝
【プロフィール】
・高比良くるま（たかひら・くるま ※「高」は正式には「はしごだか」）
生年月日：1994年9月3日
出身地：東京都
血液型：O型
趣味：ビールを飲むこと、自転車に乗ること
出身／入社／入門：東京NSC23期
・松井ケムリ（まつい・けむり）
生年月日：1993年5月29日
出身地：神奈川県
血液型：A型
趣味：YouTuber研究、カブトムシ・クワガタの養殖
出身／入社／入門：東京NSC23期
◆バッテリィズプロフィール
【事務所】吉本興業
【結成日】2017年10月15日
【受賞歴・経歴】
・（日本代表）2019アジアカップ台韓日芸能人野球チャリティ―トーナメント優勝
・「M-1グランプリ2022」準々決勝進出
【プロフィール】
・エース
生年月日：1994年11月2日
出身地：大阪府大阪市
趣味：野球（阪神タイガースファン）、ONE PIECE関連
出身／入社／入門：NSC大阪36期
・寺家（じけ）
生年月日：1990年8月7日
出身地：三重県津市
趣味：草野球（上方ホンキッキーズ）、競馬、ラーメン巡り
出身／入社／入門：一般36期
◆真空ジェシカプロフィール
【事務所】プロダクション人力舎
【結成年月】2012年5月
【受賞歴・経歴】
・「Ⅿ-1グランプリ2021」決勝戦進出
・「M-1グランプリ2022」決勝戦進出
・「M-1グランプリ2023」決勝戦進出
・「Abema杯 第1回フリップ芸-1グランプリ」決勝進出（川北）
・「R-1ぐらんぷり 2013」準決勝進出（川北）
・「歌ネタ王決定戦2013」準決勝進出
【プロフィール】
・ガク／川俣岳（かわまた・たける）
生年月日：1990年12月3日
出身地：神奈川県
血液型：B型
趣味・特技：漫画（一般向け・成人向け）、乃木坂46
・川北茂澄（かわきた・しげと）
生年月日：1989年5月23日
出身地：埼玉県
血液型：B型
趣味・特技： 野球観戦（埼玉西武ライオンズ）、剣道（三段）、ぷよぷよ（大分5位）
◆エバースプロフィール
【事務所】吉本興業
【結成年月】2016年4月1日
【受賞歴・経歴】
・「ツギクル芸人グランプリ2024」決勝進出
・「第45回ABCお笑いグランプリ」（2024年）決勝進出
【プロフィール】
・佐々木隆史（ささき・たかふみ）
生年月日：1992年11月06日
出身地：宮城県登米市豊里町
趣味：野球／バイク／三国志系のゲーム
出身／入社／入門：東京NSC21期
・町田和樹（まちだ・かずき）
生年月日：1992年4月24日
出身地：神奈川県大和市
趣味：酒
出身／入社／入門：東京NSC21期
◆ヤーレンズプロフィール
【事務所】ケイダッシュステージ
【結成年月】2011年9月
【受賞歴・経歴】
・「M-1グランプリ2023」準優勝
・「第6回 たけしが認めた若手芸人 ビートたけし杯『お笑い日本一』」優勝
【プロフィール】
・楢原真樹（ならはら・まさき）
生年月日：1986年11月17日
出身地：大阪府
血液型：O型
趣味：カラオケ
・出井隼之介（でい・じゅんのすけ）
生年月日：1987年3月2日
出身地：神奈川県
血液型：B型
趣味：格闘技観戦、コーヒー、サザンオールスターズを聴くこと
◆トム・ブラウンプロフィール
【事務所】ケイダッシュステージ
【結成日】2009年1月12日
【受賞歴・経歴】
・「M-1グランプリ2018」決勝進出
・「M-1グランプリ2019」準決勝進出
・「M-1グランプリ2023」準決勝進出
・「M-1グランプリ2024」決勝進出
【プロフィール】
・布川ひろき
生年月日：1984年1月28日
出身地：北海道札幌市
趣味：ギザ10円集め、aikoのことを調べる
・みちお
生年月日：1984年12月29日
出身地：北海道札幌市
趣味：ロボットアニメ、映画鑑賞、歴史、ゲーム、スポーツ
◆マユリカプロフィール
【事務所】吉本興業
【結成年】2011年
【受賞歴・経歴】
・2018年「第7回ytv漫才新人賞決定戦」決勝進出
・2018年 ｢M-1グランプリ2018｣敗者復活戦
・2020年「第9回ytv漫才新人賞決定戦」決勝進出
・2021年 ｢M-1グランプリ2021｣敗者復活戦
【プロフィール】
・阪本（さかもと）
生年月日：1990年1月7日
出身地：兵庫県神戸市
趣味：映画鑑賞／ギャンブル/お酒
出身／入社／入門：2010年 NSC大阪校33期生
・中谷（なかたに）
生年月日：1989年10月23日
出身地：兵庫県神戸市
趣味：絵を描く事（イラスト、マンガ、似顔絵）
出身／入社／入門：2010年NSC大阪校33期生
◆ダイタクプロフィール
【事務所】吉本興業
【結成年月】2009年4月
【受賞歴・経歴】
・「M-1グランプリ2015」準決勝進出
・「M-1グランプリ2019」準決勝進出
・「M-1グランプリ2020」準決勝進出
・「M-1グランプリ2021」準決勝進出
・「M-1グランプリ2023」準決勝進出
・「第37回 ABCお笑いグランプリ」2016年決勝進出
・「キングオブコント2019」準々決勝進出
・「キングオブコント2020」準々決勝進出
・「キングオブコント2021」準々決勝進出
・「キングオブコント2022」準々決勝進出
・「キングオブコント2024」準々決勝進出
【プロフィール】
・吉本大（よしもと・だい）
生年月日：1984年12月28日
出身地：熊本県熊本市
趣味：パチンコ／スロット／ボートレース／スポーツ観戦など
出身／入社／入門：2008年NSC東京校14期生
・吉本拓（よしもと・たく）
生年月日：1984年12月28日
出身地：熊本県 熊本市
趣味：映画鑑賞／ボーリング／お酒を飲む／パチンコ／スロットなど
出身／入社／入門：2008年NSC東京校14期生
◆ジョックロックプロフィール
【事務所】吉本興業
【結成年月】2022年4月
【受賞歴・経歴】
・「第42回今宮戎マンザイ新人コンクール」福笑い大賞
【プロフィール】
・福本ユウショウ（ふくもと・ゆうしょう）
生年月日：1987年7月15日
出身地：大阪府
趣味：eスポーツ鑑賞
出身／入社／入門：NSC大阪35期
・ゆうじろー
生年月日：1998年1月26日
出身地：大分県
趣味：サッカー、サッカー観戦、少年ジャンプ、温泉
出身／入社／入門：NSC大阪42期
◆ママタルトプロフィール
【事務所】サンミュージック
【結成年】2016年
【受賞歴・経歴】
・「キングオブコント2020」準決勝進出
・「M-1グランプリ2022」準決勝進出
・「M-1グランプリ2023」準決勝進出
【プロフィール】
・檜原洋平（ひわら・ようへい）
生年月日：1991年7月27日
出身地：大阪府
趣味：カレー作り
・大鶴肥満（おおつる・ひまん）
生年月日：1991年7月20日
出身地：東京都
趣味：漫画
（modelpress編集部）
情報：ABCテレビ・テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】