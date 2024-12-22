令和ロマン（C）M-1グランプリ事務局

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【モデルプレス＝2024/12/22】ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2024」決勝戦が12月22日に放送された。ここでは、最終順位と出場者のプロフィールを紹介する。＜※ネタバレあり＞

【写真】「M-1グランプリ2024」点数・順位一覧

◆「M-1グランプリ2024」最終順位


最終順位は以下の通り。最終決戦にはバッテリィズ、令和ロマン、真空ジェシカが出場し、見事優勝した令和ロマンが賞金1000万円を獲得した。

【最終決戦】（9人の審査員による投票数）
1位：令和ロマン（5票）
2位：バッテリィズ（3票）
3位：真空ジェシカ（1票）

【ファーストラウンド】（900満点中の点数）
1位：バッテリィズ（861点）
2位：令和ロマン（850点）
3位：真空ジェシカ（849点）
4位：エバース（848点）
5位：ヤーレンズ（825点）
6位：トム・ブラウン（823点）
7位：マユリカ（820点）
7位：ダイタク（820点）
9位：ジョックロック（819点）
10位：ママタルト（812点）

◆令和ロマンプロフィール


【事務所】吉本興業
【結成日】2018年4月1日
【受賞歴・経歴】
・「令和2年度 NHK新人お笑い大賞」優勝
・「M-1グランプリ2023」優勝
・「第45回ABCお笑いグランプリ」優勝

【プロフィール】
・高比良くるま（たかひら・くるま ※「高」は正式には「はしごだか」）
生年月日：1994年9月3日
出身地：東京都
血液型：O型
趣味：ビールを飲むこと、自転車に乗ること
出身／入社／入門：東京NSC23期

・松井ケムリ（まつい・けむり）
生年月日：1993年5月29日
出身地：神奈川県
血液型：A型
趣味：YouTuber研究、カブトムシ・クワガタの養殖
出身／入社／入門：東京NSC23期

◆バッテリィズプロフィール


【事務所】吉本興業
【結成日】2017年10月15日
【受賞歴・経歴】
・（日本代表）2019アジアカップ台韓日芸能人野球チャリティ―トーナメント優勝
・「M-1グランプリ2022」準々決勝進出

【プロフィール】
・エース
生年月日：1994年11月2日
出身地：大阪府大阪市
趣味：野球（阪神タイガースファン）、ONE PIECE関連
出身／入社／入門：NSC大阪36期

・寺家（じけ）
生年月日：1990年8月7日
出身地：三重県津市
趣味：草野球（上方ホンキッキーズ）、競馬、ラーメン巡り
出身／入社／入門：一般36期

◆真空ジェシカプロフィール


【事務所】プロダクション人力舎
【結成年月】2012年5月
【受賞歴・経歴】
・「Ⅿ-1グランプリ2021」決勝戦進出
・「M-1グランプリ2022」決勝戦進出
・「M-1グランプリ2023」決勝戦進出
・「Abema杯 第1回フリップ芸-1グランプリ」決勝進出（川北）
・「R-1ぐらんぷり 2013」準決勝進出（川北）
・「歌ネタ王決定戦2013」準決勝進出

【プロフィール】
・ガク／川俣岳（かわまた・たける）
生年月日：1990年12月3日
出身地：神奈川県
血液型：B型
趣味・特技：漫画（一般向け・成人向け）、乃木坂46

・川北茂澄（かわきた・しげと）
生年月日：1989年5月23日
出身地：埼玉県
血液型：B型
趣味・特技： 野球観戦（埼玉西武ライオンズ）、剣道（三段）、ぷよぷよ（大分5位）

◆エバースプロフィール


【事務所】吉本興業
【結成年月】2016年4月1日
【受賞歴・経歴】
・「ツギクル芸人グランプリ2024」決勝進出
・「第45回ABCお笑いグランプリ」（2024年）決勝進出

【プロフィール】
・佐々木隆史（ささき・たかふみ）
生年月日：1992年11月06日
出身地：宮城県登米市豊里町
趣味：野球／バイク／三国志系のゲーム
出身／入社／入門：東京NSC21期

・町田和樹（まちだ・かずき）
生年月日：1992年4月24日
出身地：神奈川県大和市
趣味：酒
出身／入社／入門：東京NSC21期

◆ヤーレンズプロフィール


【事務所】ケイダッシュステージ
【結成年月】2011年9月
【受賞歴・経歴】
・「M-1グランプリ2023」準優勝
・「第6回 たけしが認めた若手芸人 ビートたけし杯『お笑い日本一』」優勝

【プロフィール】
・楢原真樹（ならはら・まさき）
生年月日：1986年11月17日
出身地：大阪府
血液型：O型
趣味：カラオケ

・出井隼之介（でい・じゅんのすけ）
生年月日：1987年3月2日
出身地：神奈川県
血液型：B型
趣味：格闘技観戦、コーヒー、サザンオールスターズを聴くこと

◆トム・ブラウンプロフィール


【事務所】ケイダッシュステージ
【結成日】2009年1月12日
【受賞歴・経歴】
・「M-1グランプリ2018」決勝進出
・「M-1グランプリ2019」準決勝進出
・「M-1グランプリ2023」準決勝進出
・「M-1グランプリ2024」決勝進出

【プロフィール】
・布川ひろき
生年月日：1984年1月28日
出身地：北海道札幌市
趣味：ギザ10円集め、aikoのことを調べる

・みちお
生年月日：1984年12月29日
出身地：北海道札幌市
趣味：ロボットアニメ、映画鑑賞、歴史、ゲーム、スポーツ

◆マユリカプロフィール


【事務所】吉本興業
【結成年】2011年
【受賞歴・経歴】
・2018年「第7回ytv漫才新人賞決定戦」決勝進出
・2018年 ｢M-1グランプリ2018｣敗者復活戦
・2020年「第9回ytv漫才新人賞決定戦」決勝進出
・2021年 ｢M-1グランプリ2021｣敗者復活戦

【プロフィール】
・阪本（さかもと）
生年月日：1990年1月7日
出身地：兵庫県神戸市
趣味：映画鑑賞／ギャンブル/お酒
出身／入社／入門：2010年 NSC大阪校33期生

・中谷（なかたに）
生年月日：1989年10月23日
出身地：兵庫県神戸市
趣味：絵を描く事（イラスト、マンガ、似顔絵）
出身／入社／入門：2010年NSC大阪校33期生

◆ダイタクプロフィール


【事務所】吉本興業
【結成年月】2009年4月
【受賞歴・経歴】
・「M-1グランプリ2015」準決勝進出
・「M-1グランプリ2019」準決勝進出
・「M-1グランプリ2020」準決勝進出
・「M-1グランプリ2021」準決勝進出
・「M-1グランプリ2023」準決勝進出
・「第37回 ABCお笑いグランプリ」2016年決勝進出
・「キングオブコント2019」準々決勝進出
・「キングオブコント2020」準々決勝進出
・「キングオブコント2021」準々決勝進出
・「キングオブコント2022」準々決勝進出
・「キングオブコント2024」準々決勝進出

【プロフィール】
・吉本大（よしもと・だい）
生年月日：1984年12月28日
出身地：熊本県熊本市
趣味：パチンコ／スロット／ボートレース／スポーツ観戦など
出身／入社／入門：2008年NSC東京校14期生

・吉本拓（よしもと・たく）
生年月日：1984年12月28日
出身地：熊本県 熊本市
趣味：映画鑑賞／ボーリング／お酒を飲む／パチンコ／スロットなど
出身／入社／入門：2008年NSC東京校14期生

◆ジョックロックプロフィール


【事務所】吉本興業
【結成年月】2022年4月
【受賞歴・経歴】
・「第42回今宮戎マンザイ新人コンクール」福笑い大賞

【プロフィール】
・福本ユウショウ（ふくもと・ゆうしょう）
生年月日：1987年7月15日
出身地：大阪府
趣味：eスポーツ鑑賞
出身／入社／入門：NSC大阪35期

・ゆうじろー
生年月日：1998年1月26日
出身地：大分県
趣味：サッカー、サッカー観戦、少年ジャンプ、温泉
出身／入社／入門：NSC大阪42期

◆ママタルトプロフィール


【事務所】サンミュージック
【結成年】2016年
【受賞歴・経歴】
・「キングオブコント2020」準決勝進出
・「M-1グランプリ2022」準決勝進出
・「M-1グランプリ2023」準決勝進出

【プロフィール】
・檜原洋平（ひわら・ようへい）
生年月日：1991年7月27日
出身地：大阪府
趣味：カレー作り

・大鶴肥満（おおつる・ひまん）
生年月日：1991年7月20日
出身地：東京都
趣味：漫画

（modelpress編集部）

情報：ABCテレビ・テレビ朝日

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