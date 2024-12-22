PSVvsフェイエノールト スタメン発表
[12.22 オランダ・エールディビジ第17節](フィリップス・スタディオン)
※22:30開始
<出場メンバー>
[PSV]
先発
GK 1 ワルテル ベニテス
DF 6 R. Flamingo
DF 17 Mauro Júnior
DF 18 オリヴィエ ボスカリ
DF 37 R. Ledezma
MF 5 イバン・ペリシッチ
MF 7 マリク・ティルマン
MF 10 ノア ラング
MF 22 イェルディ・スハウテン
MF 34 I. Saibari
FW 9 ルーク・デ・ヨング
控え
GK 16 J. Drommel
GK 24 N. Schiks
DF 4 A. Obispo
DF 32 M. Dams
DF 35 F. Oppegård
MF 20 フース・ティル
MF 23 ヨエイ・フェールマン
FW 11 ヨハン・バカヨコ
FW 14 リカルド・ペピ
FW 27 イルビング・ロサノ
監督
ボスペーター
[フェイエノールト]
先発
GK 1 ジュスティン バイロー
DF 2 バルト ニューコープ
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 6 R. Zerrouki
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 Igor Paixão
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 27 A. Milambo
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 21 P. Andreev
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
DF 26 G. Read
MF 10 C. Stengs
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 49 Z. Redmond
監督
ブライアン プリスケ
※22:30開始
<出場メンバー>
[PSV]
先発
GK 1 ワルテル ベニテス
DF 6 R. Flamingo
DF 17 Mauro Júnior
DF 18 オリヴィエ ボスカリ
DF 37 R. Ledezma
MF 5 イバン・ペリシッチ
MF 7 マリク・ティルマン
MF 10 ノア ラング
MF 22 イェルディ・スハウテン
FW 9 ルーク・デ・ヨング
控え
GK 16 J. Drommel
GK 24 N. Schiks
DF 4 A. Obispo
DF 32 M. Dams
DF 35 F. Oppegård
MF 20 フース・ティル
MF 23 ヨエイ・フェールマン
FW 11 ヨハン・バカヨコ
FW 14 リカルド・ペピ
FW 27 イルビング・ロサノ
監督
ボスペーター
[フェイエノールト]
先発
GK 1 ジュスティン バイロー
DF 2 バルト ニューコープ
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 6 R. Zerrouki
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 Igor Paixão
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 27 A. Milambo
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 21 P. Andreev
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
DF 26 G. Read
MF 10 C. Stengs
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 49 Z. Redmond
監督
ブライアン プリスケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります