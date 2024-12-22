[12.22 オランダ・エールディビジ第17節](フィリップス・スタディオン)

※22:30開始

<出場メンバー>

[PSV]

先発

GK 1 ワルテル ベニテス

DF 6 R. Flamingo

DF 17 Mauro Júnior

DF 18 オリヴィエ ボスカリ

DF 37 R. Ledezma

MF 5 イバン・ペリシッチ

MF 7 マリク・ティルマン

MF 10 ノア ラング

MF 22 イェルディ・スハウテン

MF 34 I. Saibari

FW 9 ルーク・デ・ヨング

控え

GK 16 J. Drommel

GK 24 N. Schiks

DF 4 A. Obispo

DF 32 M. Dams

DF 35 F. Oppegård

MF 20 フース・ティル

MF 23 ヨエイ・フェールマン

FW 11 ヨハン・バカヨコ

FW 14 リカルド・ペピ

FW 27 イルビング・ロサノ

監督

ボスペーター

[フェイエノールト]

先発

GK 1 ジュスティン バイロー

DF 2 バルト ニューコープ

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 18 G. Trauner

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 6 R. Zerrouki

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 14 Igor Paixão

MF 23 A. Hadj Moussa

MF 27 A. Milambo

FW 29 サンティアゴ・ヒメネス

控え

GK 21 P. Andreev

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 15 F. González

DF 20 J. Mitchell

DF 26 G. Read

MF 10 C. Stengs

MF 24 G. Zechiël

MF 34 C. Nadje

FW 17 L. Ivanušec

FW 38 イブラヒム・オスマン

FW 49 Z. Redmond

監督

ブライアン プリスケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります