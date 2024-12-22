フィギュア世界選手権代表発表 混戦の男子３枠目は壷井に 鍵山と佐藤も 女子は坂本、千葉、樋口 ペアはりくりゅうら【全メンバー】
日本スケート連盟は２２日、世界選手権（２５年３月、米ボストン）の代表を発表した。男子は２２年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、今季のグランプリ（ＧＰ）ファイナル銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）、壷井達也（シスメックス）の３人。女子は世界選手権３連覇中の坂本花織（シスメックス）、今季のＧＰファイナル銀メダルの千葉百音（木下グループ）、樋口新葉（ノエビア）の３人だった。
◆男子
鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）
佐藤駿（エームサービス・明大）
壷井達也（シスメックス）
〈補欠〉
三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）
友野一希（第一住建グループ）
山本草太（中京大）
◆女子
坂本花織（シスメックス）
千葉百音（木下グループ）
樋口新葉（ノエビア）
〈補欠〉
松生理乃（中京大）
住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）
吉田陽菜（木下アカデミー）
◆ペア
三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）
長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）
清水咲衣、本田ルーカス剛史（木下アカデミー、ＣＴＥＳ取得＝世界選手権出場のための得点獲得が条件）
◆アイスダンス
吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）
〈補欠〉
田中梓沙（オリエンタルバイオ）
西山真瑚（オリエンタルバイオ）