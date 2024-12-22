日本スケート連盟は２２日、世界選手権（２５年３月、米ボストン）の代表を発表した。男子は２２年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、今季のグランプリ（ＧＰ）ファイナル銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）、壷井達也（シスメックス）の３人。女子は世界選手権３連覇中の坂本花織（シスメックス）、今季のＧＰファイナル銀メダルの千葉百音（木下グループ）、樋口新葉（ノエビア）の３人だった。

◆男子

鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）

佐藤駿（エームサービス・明大）

壷井達也（シスメックス）

〈補欠〉

三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）

友野一希（第一住建グループ）

山本草太（中京大）

◆女子

坂本花織（シスメックス）

千葉百音（木下グループ）

樋口新葉（ノエビア）

〈補欠〉

松生理乃（中京大）

住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）

吉田陽菜（木下アカデミー）

◆ペア

三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）

長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）

清水咲衣、本田ルーカス剛史（木下アカデミー、ＣＴＥＳ取得＝世界選手権出場のための得点獲得が条件）

◆アイスダンス

吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）

〈補欠〉

田中梓沙（オリエンタルバイオ）

西山真瑚（オリエンタルバイオ）