【ブルアカらいぶ!クリスマス直前!SP!】12月22日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」の「ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ~」の開催を記念したPVが公開された。

「ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ~」は2025年1月17日より1月19日にかけて千葉県の幕張メッセにて開催が予定されているイベント。公開されたのはイベント記念PVとなっており、実際の会場となる幕張メッセにてイベント設営に励む生徒たちの姿が確認できる。

