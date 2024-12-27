Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤ë¡©¡Ösalut!¡×¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÁÝ½ü¥°¥Ã¥º3Áª¡Ú¥³¥¹¥ÑÌ¾ÉÊ¥ê¥¹¥È¡ô815¡Û
¥íー¥ê¥¨¥×¥ì¥¹¥é¥¤¥¿ー¤Î£ó£õ£í£é£ò£å¤Ç¤¹¡£
Ï¢ºÜ¡Ú¥³¥¹¥ÑÌ¾ÉÊ¥ê¥¹¥È¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥¹¥á¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¡¢²Á³Ê¤Ï¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤Ë½ÅÊõ¤Ç¤¤ëÌ¾ÉÊ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ösalut!¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÆëÀ÷¤àÊØÍø¤Ê¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËÉÙ¡ªº£²ó¤Ï¡¢¤¼¤ÒÇã¤¤Â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ð¥±¥Ä¡¡1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿å¤Ö¤¤ä¿»¤±ÃÖ¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ð¥±¥Ä¤Ï¡¢¡Ösalut!¡×¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¢ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤â¾ì½ê¤ò¼è¤é¤º¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥Ã¥¯·ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÄß¤ê²¼¤²¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡ª½À¤é¤«¤¤Çò¤È¥Ùー¥¸¥å¤ÎÇÛ¿§¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÀ¸³è´¶¤¬½Ð¤º»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤âµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹♡
WOOD¤Û¤¦¤¤Á¤ê¤È¤ê¡¡1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Û¤¦¤¤È¤Á¤ê¤È¤ê¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢ÂçÁÝ½ü¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡ªÊÒ¼ê¤Ç°®¤ê¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãª¤Î¾å¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Î¥±ー¥¸¤ÎÁÝ½ü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤¬¥¦¥Ã¥ÉÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¸«¤¨¤ë¼ýÇ¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì♡¤Û¤¦¤ÉôÊ¬¤È¤Á¤ê¤È¤êÉôÊ¬¤¬¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¼ýÇ¼¤â¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
WOOD¥«ー¥Ú¥Ã¥È¥¯¥êー¥Êー¡¡1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ösalut!¡×¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡ÖWOOD¥«ー¥Ú¥Ã¥È¥¯¥êー¥Êー¡×¤Ï¡¢ÌÚÀ½¤Ê¤Î¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÀ¸³è´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¥·¥êー¥º¤Î¡ÖWOOD¥«ー¥Ú¥Ã¥È¥¯¥êー¥Êー¥«¥Ðー¥«¥Ðー¡×¤È»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢É³¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄß¤ë¤·¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡ªÆüº¢¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾®ÁÝ½ü¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÂ»¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÁÝ½ü¥°¥Ã¥º¤Çµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ♡
²¯¹å¤ÊÂçÁÝ½ü¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÁÝ½ü¥°¥Ã¥º¤Ê¤é¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡ª¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£ó£õ£í£é£ò£å¡Ë
¢¨²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹¡Ê²Á³ÊÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë