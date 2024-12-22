世界代表入りに滑り込んだ壷井達也

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◆フィギュアスケート　▽世界選手権代表選考会　全日本選手権　最終日（２２日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

　全競技が終了し、日本スケート連盟は会場で、２０２６年ミラノ五輪の枠取りを懸けた世界選手権（来年３月・米ボストン）の日本代表選手を発表した。

　男子は全日本が予想外の結果となり、優勝者の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、ＧＰファイナル銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）と、残り１枠が“予測不能”の状況となっていたが、全日本３位で、ＧＰＮＨＫ杯でも３位に入った壷井達也（シスメックス）が初選出された。

　▽以下、代表選手

【男子】

鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）

佐藤駿（エームサービス・明大）

壷井達也（シスメックス）

【女子】

坂本花織（シスメックス）

千葉百音（木下アカデミー）

樋口新葉（ノエビア）

【ペア】

三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）

長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）

清水咲衣、本田ルーカス剛史組（木下アカデミー）※条件付き

【アイスダンス】

吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）