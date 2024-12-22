男子代表３枠目は壷井達也 女子は樋口新葉と千葉百音…シングル残り２枠発表、世界フィギュア代表発表
◆フィギュアスケート ▽世界選手権代表選考会 全日本選手権 最終日（２２日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）
全競技が終了し、日本スケート連盟は会場で、２０２６年ミラノ五輪の枠取りを懸けた世界選手権（来年３月・米ボストン）の日本代表選手を発表した。
男子は全日本が予想外の結果となり、優勝者の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、ＧＰファイナル銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）と、残り１枠が“予測不能”の状況となっていたが、全日本３位で、ＧＰＮＨＫ杯でも３位に入った壷井達也（シスメックス）が初選出された。
▽以下、代表選手
【男子】
鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）
佐藤駿（エームサービス・明大）
壷井達也（シスメックス）
【女子】
坂本花織（シスメックス）
千葉百音（木下アカデミー）
樋口新葉（ノエビア）
【ペア】
三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）
長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）
清水咲衣、本田ルーカス剛史組（木下アカデミー）※条件付き
【アイスダンス】
吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）