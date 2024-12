【ブルアカらいぶ!クリスマス直前!SP!】12月22日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に関する情報を公開した。

配信番組「ブルアカらいぶ!クリスマス直前!SP!」にてゲーム内外の情報が公開。「ユウカ(パジャマ)」、「ノア(パジャマ)」の実装に合わせてイベント「秘密のミッドナイトパーティー オニの手は鐘と共に」が開催される。こちらはミレニアムのキャラクターたちが登場するイベントとなる。また、制約解除決戦「コクマー」および総力戦「ワカモ ホバークラフト(屋外戦)」の開催も予告された。

ゲーム外の情報としてはカーテン魂とのコラボグッズの販売や、「ユウカ(パジャマ)」と「ノア(パジャマ)」にちなんだ新作公式グッズ、各種CDが発売される。そのほか、2025さっぽろ雪まつりに雪像が登場することも決定した。

ゲーム内の情報

4周年のキービジュアルがお披露目。さらに、グッズやイベントなどゲーム外の情報も公開された

【ブルアカらいぶ!クリスマス直前!SP!】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.