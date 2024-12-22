ローマvsパルマ スタメン発表
[12.22 セリエA第17節](オリンピコ)
※20:30開始
<出場メンバー>
[ローマ]
先発
GK 99 ミレ・スビラール
DF 5 エバン・エンディカ
DF 15 マッツ・フンメルス
DF 23 ジャンルカ・マンチーニ
MF 3 アンヘリーニョ
MF 16 レアンドロ・パレデス
MF 17 クアディオ・コネ
MF 21 パウロ・ディバラ
MF 56 アレクシス・サレマーカーズ
MF 92 ステファン・エル・シャーラウィ
FW 11 アルテム・ドフビク
控え
GK 89 R. Bellucci
GK 98 マシュー・ライアン
DF 12 サウード・アブドゥルハミド
DF 19 ゼキ・チェリク
DF 22 マリオ・エルモソ
DF 26 サミュエル・ダール
DF 66 Buba Sangaré
MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
MF 61 ニッコロ・ピジッリ
FW 14 エルドル・ショムロドフ
FW 18 マティアス・スーレ
監督
クラウディオ・ラニエリ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 26 ウォヨ・クリバリ
MF 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 27 エルナニ
MF 61 アナス・ハジ・モハメド
MF 98 デニス・マン
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
控え
GK 1 レアンドロ・チチソラ
GK 40 エドアルド・コルヴィ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
DF 63 N. Trabucchi
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 23 ドリサ・カマラ
MF 65 E. Plicco
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
FW 28 バレンティン・ミハイラ
監督
Fabio Pecchia
※20:30開始
<出場メンバー>
[ローマ]
先発
GK 99 ミレ・スビラール
DF 5 エバン・エンディカ
DF 15 マッツ・フンメルス
DF 23 ジャンルカ・マンチーニ
MF 3 アンヘリーニョ
MF 16 レアンドロ・パレデス
MF 17 クアディオ・コネ
MF 21 パウロ・ディバラ
MF 56 アレクシス・サレマーカーズ
MF 92 ステファン・エル・シャーラウィ
控え
GK 89 R. Bellucci
GK 98 マシュー・ライアン
DF 12 サウード・アブドゥルハミド
DF 19 ゼキ・チェリク
DF 22 マリオ・エルモソ
DF 26 サミュエル・ダール
DF 66 Buba Sangaré
MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
MF 61 ニッコロ・ピジッリ
FW 14 エルドル・ショムロドフ
FW 18 マティアス・スーレ
監督
クラウディオ・ラニエリ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 26 ウォヨ・クリバリ
MF 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 27 エルナニ
MF 61 アナス・ハジ・モハメド
MF 98 デニス・マン
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
控え
GK 1 レアンドロ・チチソラ
GK 40 エドアルド・コルヴィ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
DF 63 N. Trabucchi
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 23 ドリサ・カマラ
MF 65 E. Plicco
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
FW 28 バレンティン・ミハイラ
監督
Fabio Pecchia
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります