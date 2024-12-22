[12.22 セリエA第17節](オリンピコ)

※20:30開始

<出場メンバー>

[ローマ]

先発

GK 99 ミレ・スビラール

DF 5 エバン・エンディカ

DF 15 マッツ・フンメルス

DF 23 ジャンルカ・マンチーニ

MF 3 アンヘリーニョ

MF 16 レアンドロ・パレデス

MF 17 クアディオ・コネ

MF 21 パウロ・ディバラ

MF 56 アレクシス・サレマーカーズ

MF 92 ステファン・エル・シャーラウィ

FW 11 アルテム・ドフビク

控え

GK 89 R. Bellucci

GK 98 マシュー・ライアン

DF 12 サウード・アブドゥルハミド

DF 19 ゼキ・チェリク

DF 22 マリオ・エルモソ

DF 26 サミュエル・ダール

DF 66 Buba Sangaré

MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ

MF 28 エンゾ・ル・フェー

MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ

MF 59 ニコラ・ザレフスキ

MF 61 ニッコロ・ピジッリ

FW 14 エルドル・ショムロドフ

FW 18 マティアス・スーレ

監督

クラウディオ・ラニエリ

[パルマ]

先発

GK 31 鈴木彩艶

DF 4 ボトンド・バログ

DF 14 エマヌエーレ・バレーリ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 26 ウォヨ・クリバリ

MF 11 ポントゥス・アルムクヴィスト

MF 19 ジモン・ゾーム

MF 27 エルナニ

MF 61 アナス・ハジ・モハメド

MF 98 デニス・マン

FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー

控え

GK 1 レアンドロ・チチソラ

GK 40 エドアルド・コルヴィ

DF 5 ラウタロ・バレンティ

DF 46 ジョバンニ・レオーニ

DF 63 N. Trabucchi

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 23 ドリサ・カマラ

MF 65 E. Plicco

FW 7 アドリアン・ベネディチャク

FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ

FW 28 バレンティン・ミハイラ

監督

Fabio Pecchia

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります