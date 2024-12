【ブルアカらいぶ!クリスマス直前!SP!】12月22日19時~ 配信

「ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ~」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」の4周年を記念するイベント「ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ~」のグッズおよびフード情報を公開した。

「ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ~」は2025年1月17日より1月19日にかけて千葉県の幕張メッセにて開催が予定されているイベント。3日間にわたって様々な催しが予定されているが、会場にて販売されるグッズおよびフードの情報が公開された。

イベントではTシャツやイベントのメインビジュアルを使用したタペストリーといったおなじみのグッズに加え、作中で登場するアイテムを再現したユニークな商品も用意される。ゲヘナ学園の腕章や「コハル」がこっそり読んでいる本のデザインを再現したブックカバー、さらに作中のイベントに登場したキサキ人形が「キサキ お土産の人形」として立体化されることが決定した。これらはオンライン販売が予定されている。

このほか、会場で販売されるフードとしては焼き鳥やチャーハン、サンドイッチなどがあり、1番おいしい料理を決める投票企画も実施される。

□「ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ~」のページ

追加キャストも発表

グッズ情報

フード情報

【ブルアカらいぶ!クリスマス直前!SP!】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.