【モデルプレス=2024/12/22】13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)が12月4日・5日、東京ドームにて「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN」を開催。ここでは、2日間で10万人を動員したライブから、2日目となる5日のレポートをお届けする。【ライブレポ・セットリスト】SEVENTEENは、S.COUPS(エスクプス)、JEONGHAN(ジョンハン)、JOSHUA(ジョシュア)、JUN(ジュン)、HOSHI(ホシ)、WONWOO(ウォヌ)、WOOZI(ウジ)、THE 8(ディエイト)、MINGYU(ミンギュ)、DK(ドギョム)、SEUNGKWAN(スングァン)、VERNON(バーノン)、DINO(ディノ)の13人からなるグループ。2015年5月26日に韓国でデビューを果たし、2018年5月30日に日本デビュー。VOCAL TEAM・HIPHOP TEAM・PERFORMANCE TEAMの3ユニットで構成されており、楽曲制作から振付までメンバー自らが携わっている。

「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」は10月12日・13日の韓国・GOYANG STADIUM公演を皮切りに、10月22日〜11月9日まで5都市で開催されたアメリカ公演を経て、11月29日・30日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤから日本公演がスタート。12月12日・14日・15日には京セラドーム大阪にて、12月19日・21日・22日にはみずほPayPayドーム福岡にて開催された。同ツアーでは、現在兵役履行中のJEONGHANと中国活動並行中のJUNは欠席、11人体制での開催となった。期待を膨らませたCARAT(SEVENTEENのファンネーム)が集まる会場に突如響いた4度の地鳴り。ステージに全身赤い服を着たダンサーが登場し、2つの円を作り徐々にスピードをあげて回っていく。中央の赤いベールで隠されていたスクリーンがゆっくりと開くと、そこには凛々しい表情で立つ11人の姿が。悲鳴にも近い歓声に包まれながら『Fear』でライブの幕開けを告げた。特別なアレンジとなった同曲では、HOSHIがセンターでゆっくりと下から息を吸いサビ直前の高揚感を煽るブレイクや、メンバー1人ひとりが体をウェーブさせるようなシンプルな動きだけで観客全員を魅了する。1曲目が終わるとメンバーは1度去り、2匹の赤い大蛇がスクリーンを覆ったかと思うと、緑と青のレーザー光線が会場を飛び交い加速する音楽とリンクし「Eh oh eh oh」という力強いメロディーが印象的な『Fearless』へ。冒頭1人で凛々しく立つVERNONや中央に君臨するようなWONWOOの座り姿など、この曲で届けられる彼らの出で立ちはまるで王者の風格。曲の終盤ではダンサーが中央の高いステージから後ろに落下する衝撃的な演出を皮切りに、ボルテージを上昇させていた。VOCAL TEAMリーダー・WOOZIのピアノ、PERFORMANCE TEAMリーダー・HOSHIの指揮で始まり、HIPHOP TEAMのリーダーであり統括リーダーのS.COUPSが、SEVENTEENの存在証明でありこのツアーのコンセプトでもある「SEVENTEEN right here」のポーズを決めスタートする『MAESTRO』では、CARAT全員を率いるメンバーの力強さがみなぎる。一方、その後に繰り広げられた個性溢れるMCでは、HOSHIの自己紹介ソングにSEUNGKWANが合流したり、JEONGHANとJUNのお決まりの挨拶をS.COUPSとTHE 8がそれぞれ行ったりと和やかな空気が流れた。MINGYUが「そろそろ行きましょうかなー!」と可愛らしい日本語で次のステージを予告すると、再びクールなビートが鳴り響き『Ash』『Crush』でエネルギッシュなパフォーマンスを見せたSEVENTEEN。「長いトンネルのような時間、僕らはずっと一緒だった」VTRでは、感動も困難も全て13人で乗り越えてきた10年の軌跡を進むかのような電車に乗り込むメンバーの姿が映し出される。「深い夜を越えてまた新しい朝がやってくる」「僕たちは変わらず一緒だ」13人はこれから先もずっと一緒に進み続けるというCARATにとっても喜ばしいメッセージとなった。明るい日常が取り戻されたVTRの後には、3つのチームが魅せるステージ。HIPHOP TEAMは、余裕のある微笑みを落とすS.COUPS、鋭い眼差しで突き刺すWONWOO、ハスキーボイスを遊び心たっぷりに操るMINGYU、ダイナミックなラップを紡ぐVERNONとそれぞれが攻撃力を増した姿で観客の心を飛び上がらせる。PERFORMANCE TEAM(JUNが欠席)は、HOSHIの圧倒的ダンススキルと連動する繊細な表情の変化、THE 8の手先・脚先まで揺るがない美しい動き、DINOのパワフルながらも丁寧な体運びが際立ち、3人とダンサーたちで作り上げられる世界に惹き込まれていく。ユニットステージの最後を締めくくったVOCAL TEAM(JEONGHANが欠席)は『Candy』のゆったりとした旋律に甘くとろけるようなJOSHUAや優しく語りかけるようなWOOZIの歌声が会場を包み込み、JEONGHANのパートを音源のまま流した場面では、思いを馳せるファンからの歓声も。WOOZIが嬉しそうに「東京、この曲知ってますか?一緒に行きましょうね!」と駆け出した『Cheers to youth』では会場が一体となり、美しく研ぎ澄まされた歌声のDK、力強くどこまでも伸びるロングトーンが心地よいSEUNGKWAN、2人のメインボーカルを筆頭に美しいハーモニーを奏でていた。VOCAL TEAMで先にお披露目されたモスグリーンやブラウンを基調とした貴公子のような雰囲気を思わせる衣装に全員が身を包み、息を揃えたラインダンスが印象的な『Our Dawn is Hotter than day』、「CARATの皆さんはひとりじゃない」と伝える『ひとりじゃない』と心温まる楽曲が続く。微笑ましいメンバー同士のじゃれ合いを覗き見できる映像を経て、ステージ中央にはメンバーを乗せたシルバーの車が出現した。DKの「この指とまれ」にメンバーが止まり始まる『Oh My! -Japanese ver.-』は、あいみょんの『裸の心』を歌うWONWOO、バスケットボールを楽しむMINGYU、床に横たわるVERNONと布団に入るS.COUPSを「コンサート中でしょ!」と怒るTHE 8など、遊び心満載のステージとなった。「彼らと一つになれ。手強い相手だ」という警告とともにゴリラやシロクマなどの動物たちとメンバーがダンスバトルをするシーンに加え、デビュー直前の2015年にメンバー全員で「もし僕たちの中の誰かが変わってしまったら、ソクチョ(韓国の地名)の海に来て投げよう」とずっと一緒にいることを誓い合った場面を再現。WONWOO、SEUNGKWAN、DINOが海に見立てられた凹んだステージに飛び込み、感動的な『Circles』とともに残されたメンバーが「今までSEVENTEENを応援してくれてありがとうございます」と頭を下げる茶番劇に。『Snap Shoot -Japanese ver.-』でもDKに誘われるままにMINGYUが先頭に立ちぐるぐると回りながらセンターステージへと移動する「MINGYU TIME」に、ファンの笑いは収まらなかった。華やかなホーンセクションやストリングスをさらに際立たせたライブバージョンの『God of Music』、センターステージやバックステージなどを縦横無尽に駆け巡った『今 -明日 世界が終わっても-』でSEVENTEENのハッピーウイルスが会場中に伝染すると、MCでは、THE 8がドラムの音に合わせライトスティックを持つCARATに合図を送る「THE 8 TIME」や、SEUNGKWANが「ダンスも上手、歌も上手、顔も上手、全部上手」と褒める愛らしい姿も。JAPAN 4TH SINGLE『消費期限』を披露する前には、同楽曲が主題歌となっているNHK夜ドラ『未来の私にブッかまされる!?』(2024)主演の綱啓永など出演者が観に来ていることも明かし「ありがとうございます!どこにいますかー?」「次の曲一緒に歌ってください!」と嬉しそうな表情を浮かべるメンバーたち。1本の樹木を取り囲む四季を表現したスクリーンとともに、移りゆく季節の中でも変わらない大切な人への切実な思いをエモーショナルに歌い上げていた。フォーマルな黒スーツをビシッと決めた映像の中の姿とは打って変わって、パーカーやルーズなボトムスなどカジュアルルックで再登場したメンバーは、歓声を浴びながら「名誉や金はいらない、君からの愛だけでいい」と歌う『LOVE,MONEY,FAME(feat. DJ Khaled)』でCARATとの愛を確かめ合う。また「今日のコンサートで歌えなかった歌を歌ってみよう」と『To you』『DREAM』『Sara Sara』『CLAP』の合唱、WONWOOが「春の桜みたいね」と呟いた桜色のライトスティックのウェーブまで、SEVENTEENとCARATによる愛に溢れたコミュニケーションはとどまることを知らない。DINOが「待ってください!次の曲が最後の曲です」と感傷的に嘆き、DKやSEUNGKWANも同じように大げさな嘘泣きで別れを惜しむと、「まだまだだよ!」というHOSHIの煽りとともに、印象的なギターリフが胸の高鳴りを誘う『March』、情熱的なビートが駆け抜ける『Super』でライブ本編のクライマックスを迎えた。しかしメンバーが捌けた後もCARATの心を燃え上がったまま。全員で歌声を合わせSEVENTEENのアンコールを待つ「CARAT TIME」に突入すると「皆さんの歓声の大きさで今日のアンコールの長さが変わります」とアナウンスされるがままに全力で歌うCARATの元に、SEVENTEENは待ちきれないと言わんばかりの満面の笑みとともに姿を現した。帽子とイヤーマフを被ったS.COUPS、大きく星が描かれたヘアバンドを着けたDK、怒った絵文字のヘアクリップを飾ったSEUNGKWANといつもより可愛らしく着飾るメンバーや、普段通りキャップを後ろに被ったVERNON、シンプルな黒メガネを着けたWOOZIなど、それぞれがツアーグッズをまとい好きなようにファッションを楽しんでいる様子で、よりCARATの近くへとトロッコで向かう。HOSHIとMINGYUが「暑い!暑い!」と言い合ったセリフが心温まる『Campfire』への曲振りになったり、JOSHUAがTHE 8の顎に手を差し伸べ頬をツンツンとつついたりとメンバー同士の交流が多く見られるのもアンコールならではの光景だろう。「皆さんのお陰でとても幸せでした。この思い出を私の心に刻みます」「(日本語を)2年間ずっと勉強しましたが、この前のコンサートまでは自信がなくて話せなかったけど、今は自信ができて皆さんに日本語で話すことができています」と全て日本語で話し、上達力が凄まじいWONWOOを筆頭に、日本語を交えながらCARATへの思いをそれぞれに伝えた11人。THE 8の「Chiring Chiring」の合図でスタートした『CALL CALL CALL!』、同じサビのフレーズを繰り返す“無限アジュナ”がライブの定番となっている『VERY NICE』で会場にいる全員が最後の力を振り絞るかのような最高潮のテンションに。WOOZIとともにSEVENTEENのプロデューサーを務めるBUMZUをミキサー席から踊らせたり、『CHEERS』『HOT』『HIT』などSEVENTEENの中でも激しいナンバーに合わせてステージで暴れまわったりと自由自在なメンバーたちに翻弄されるがままに、約1時間のアンコールで熱狂の渦に包まれ、幕を閉じた。JEONGHAN・JUNも含めた13人で東京ドームの舞台に再び立つことを願ったSEVENTEENの統括リーダー・S.COUPSは「僕ら13人を守っていけるのは他の誰でもないCARATの皆さんでしかないということを分かっていて欲しいです」とCARATへの深い愛を告げた。「僕らのそばにいずにはいられないくらい、もっとかっこよくなって君たちに頑張り尽くします」と誓ったその眼差しには、必ずいつか13人でパワーアップした姿を見せてくれると信じられるだけの説得力がある。11人でのステージながら常に“13人”を感じられた3時間半のライブからは、彼らが輝き続ける明るい未来が見えた気がした。(modelpress編集部)1.Fear2.Fearless3.MAESTRO -Japanese ver.-コメント4.Ash5.CrushVCR6.Water(HIPHOP TEAM)7.Monster(HIPHOP TEAM)8.Rain(PERFORMANCE TEAM)9.Lilili Yabbay(PERFORMANCE )10.Candy(VOCAL TEAM)11.Cheers to youth(VOCAL TEAM)12.Our dawn is hotter than day13.ひとりじゃないVCR14.Oh My! -Japanese ver.-15.Snap Shoot -Japanese ver.-16.God of Music17.今 -明日 世界が終わっても-コメント18.消費期限VCR19.LOVE,MONEY,FAME(feat. DJ Khaled)コメント20.March21.Super<アンコール>1.Adore U2.’bout you3.Campfireコメント4.CALL CALL CALL!5.VERY NICE【Not Sponsored 記事】