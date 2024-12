【モデルプレス=2024/12/22】13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)が12月4日・5日、東京ドームにて「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN」を開催。ライブ中のMCでは、同ツアーを欠席していたJEONGHAN(ジョンハン)、JUN(ジュン)の話題で、CARAT(SEVENTEENのファンネーム)の心を温めた。【MCレポ】

◆SEVENTEENメンバー、ジョンハン&ジュンの挨拶を再現

◆SEVENTEEN、ジョンハン・ジュン欠席の11人で世界ツアー

同ツアーは、現在兵役履行中のJEONGHANと中国活動並行中のJUNが欠席し、11人体制で開催。1人ひとり自己紹介をする場面では、S.COUPSが「本当に本当に会いたかったです。あぁ、序盤からあまりにも走りきっちゃったような気がしますね。JEONGHANがやっているみたいに充電が必要みたいです」と、ライブの定番となっているJEONGHANの“充電完了”コールをやることに。この掛け声はJEONGHANが「ピョッ!」とコンセントを差すような仕草に、CARATが「ジー!」と答え、最後にJEONGHANが「充電完了!」と締めくくるというもの。ステージの上手側と下手側に「ピョッ!」と掛け声をするもだんだんと恥ずかしくなってきてしまったS.COUPSは「充電完りょ…」と最後まで言い切れずに顔をうずめ、CARATからの歓声が上がっていた。さらに、THE 8は「こんにちは!THE 8です!幸せな時間を過ごす準備はできましたか?」と一生懸命に日本語で挨拶し「今日もがんば?(CARAT:THE 8!)」と自分の挨拶を終えると、メンバーから「JUNさんの挨拶もやってくださいよ!」とTHE 8と同じく中国出身メンバーであるJUNの掛け声もやってほしいというリクエストが。すると「こんにちは。SEVENTEENのJUNです。ニャンください!」とすぐにJUNの低く落ち着いたボイスを完全再現。JUNの定番の挨拶として、ピースで猫耳を作りそれを客席に飛ばすとCARATが「ニャー!」と応答するというJUNの定番の挨拶をしながら「それじゃだめね〜」とダメ出しをしたり「ありがとうございます」と深くお辞儀したりするところまで細かくモノマネ。メンバーからは「JUNさんかと思ったよ!びっくりだよ!」と驚かれていた。自己紹介MCに限らず、ライブでは何度も2人の話題が上がった。DKも最後のコメントで「次に来る時はJEONGHANお兄さんとJUNお兄さんも一緒に来れたらいいなと思います」と話し、JEONGHANの「ピョ!」、JUNの「ニャンください!」を続けて披露。記念写真では、MINGYUが「写真撮りましょうかなー!今日は僕がしたいことがあるんです」とベースボールシャツの背番号順に並ぶことを提案し、JEONGHAN・JUN2人の場所は空けて撮影することに。JOSHUAの両脇が空く形となったがしっかりと2人に肩を組むようにポージングし、後ろを向いて撮り終わると、HOSHIが「MINGYUさんいいアイデアでした!」と称賛し、メンバー全員に笑顔が溢れ出していた。SEVENTEENは、S.COUPS(エスクプス)、JEONGHAN(ジョンハン)、JOSHUA(ジョシュア)、JUN(ジュン)、HOSHI(ホシ)、WONWOO(ウォヌ)、WOOZI(ウジ)、THE 8(ディエイト)、MINGYU(ミンギュ)、DK(ドギョム)、SEUNGKWAN(スングァン)、VERNON(バーノン)、DINO(ディノ)の13人からなるグループ。2015年5月26日に韓国でデビューを果たし、2018年5月30日に日本デビュー。VOCAL TEAM・HIPHOP TEAM・PERFORMANCE TEAMの3ユニットで構成されており、楽曲制作から振付までメンバー自らが携わっている。「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」は10月12日・13日の韓国・GOYANG STADIUM公演を皮切りに、10月22日〜11月9日まで5都市で開催されたアメリカ公演を経て、11月29日・30日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤから日本公演がスタート。12月12日・14日・15日には京セラドーム大阪にて、12月19日・21日・22日にはみずほPayPayドーム福岡にて開催された。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】