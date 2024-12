GLAYドームツアー開催を発表！ 30周年イヤーのグランドフィナーレとして「ようやく実現、恩を全て返すつもり」

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■LUNA SEAとの対バン、世代や国境を越えたアーティストとのライブ、ベストアルバムリリースも併せて発表

GLAYが30周年を締めくくるドームツアー『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』することを発表した。

現在デビュー30周年記念ツアー『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO』を実施中のGLAY。そして12月22日の広島公演にて、周年に関する重大発表がされた。

2025年は2月に四半世紀を超え盟友LUNA SEAとの対バン、そして3月には世代や国境を越えたアーティストとのライブ、4月にベストアルバムリリース、そして5月より30周年を締めくくるドームツアー『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』を開催することがサプライズ映像と共に発表。

会場からは割れんばかりの歓声が沸き、リーダーのTAKUROは「これまで皆さんとたくさんの約束をしてきました。ひとつずつ、果たすべく、まっすぐ真面目に、歩んできたつもりです。そして、たくさんの協力と思いがあって、ようやく実現しました。30周年、皆さんからもらった恩を全てお返しするつもりなので、ぜひお時間ある方は会いにきてほしいです」とドーム公演に向けた想いを語った。

会場は京セラドーム大阪、そして5年前のデビュー25周年で断念をした東京ドーム。

5年前、GLAYはデビュー25周年の最後の締め括りとして『GLAY DOME TOUR 2020 DEMOCRACY 25TH “HOTEL GLAY GRAND FINALE”』を発表していたが、コロナウィルス蔓延のため、このドームツアーは幻となった。

それでもGLAYは『ENTERTAINMENT STRIKES BACK(エンターテイメントの逆襲)』と題して、オンラインライブなどをしながら、活動を止めることはなく、メンバーのHISASHIは自身のYouTubeチャンネルで「SOUL LOVE」の演奏動画をアップ。

「エンターテイメントの可能性を信じよう。 今は耐え忍ぶ時期だけどまた必ず会える。 そしてDOMEで「SOUL LOVE」を歌おう!」とメッセージを発した。

そんなストーリーの先にある今回のドームツアー。約束の“SOUL LOVE”を信じて歩みを止めなかったGLAYとファンによる、特別なライブになることは間違いないだろう。

GLAYにとっても特別な今回のドームツアー。内容も東京ドームはエンドステージ、大阪での千秋楽は『GLAY EXPO2024-2025』唯一のセンターステージと、演出内容も様々になる予定だ。新たな“EXPO(伝説)”の誕生をぜひ体感しよう。

ツアー情報

『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』

2025年

05/31(土)東京・東京ドーム

06/01(日)東京・東京ドーム

06/08(日)大阪・京セラドーム大阪

『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』特設サイト

https://www.glay.co.jp/feature/glayexpo20242025_dome

GLAY OFFICIAL SITE

https://www.glay.co.jp/