ROTTENGRAFFTYが2025年3月19日、約2年半ぶりのニューアルバム『わびさび』に加えて、単独公演<響都グラフティー>のライブ映像作品を同日リリースすることが発表となった。これは12月21日および22日に京都パルスプラザで開催されたROTTENGRAFFTY主催フェス<響都超特急2024 〜KYOTO ULTRA EXPRESS〜>の終演後に発表となったもの。

2025年3月19日(水)発売【完全生産限定盤 A(2CD+Blu-ray)】VIZL-2410 / ¥7,150(税込) / \6,500(税抜)【完全生産限定盤 B(2CD+DVD)】VIZL-2411 / ¥6,600(税込) / \6,000(税抜)【通常盤(2CD)】VICL-66038〜66039 / ¥4,400(税込) / \4,000(税抜)詳細:https://www.jvcmusic.co.jp/rottengraffty/Linkall/VICL-66038.html▼CD 収録内容◇DISC1:わび・暁アイデンティティ・Blown in the Reborn・響都グラフティ―他、全7曲収録予定◇DISC2:さびリアレンジアルバム(予定)▼Blu-ray/DVD 収録内容・特典映像を収録したディスク(予定)●各チェーン共通特典特典 Дリジナルジャケ写ステッカー(50×50mm)◯対象チェーン・店舗・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online・TSUTAYA RECORDS全国各店・Amazon.co.jp・VICTOR ONLINE STORE・楽天ブックス・セブンネットショッピング

■ライブ映像作品『ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー』



2025年3月19日(水)発売【Blu-ray 完全生産限定盤(2Blu-ray+2CD+PHOTOBOOK)】VIZL-2412 / ¥9,680(税込) / \8,800(税抜)【DVD 完全生産限定盤(2DVD+2CD+PHOTOBOOK)】VIZL-2413 / ¥8,580(税込) / \7,800(税抜)【Blu-ray 通常盤】VIXL-473 / ¥4,400(税込) / \4,000(税抜)【DVD 通常盤】VIBL-1164 / ¥3,850(税込) / \3,500(税抜)詳細:https://www.jvcmusic.co.jp/rottengraffty/Linkall/VIZL-2412.html▼Blu-ray/DVD完全生産限定盤付属内容・25周年ドキュメンタリー映像を収録したディスク(Blu-ray/DVD)・LIVE CD2枚組・フォトブック付属▼収録内容ハレルヤ / SPECTACLE / ⼣映え⾬アガレ / かくれんぼ / 世界の終わり / ⼀撃 / TIME IS OVER / ASIAN MARKET POW / PLAYBACK / SHRED / STAY REAL / 銀⾊スターリー / 響く都 / ハロー、ハロー / Blown in the Reborn / 永遠と影 / D.A.N.C.E. / THIS WORLD / 響都グラフティー / e for 20 / 零戦SOUNDSYSTEM / ⾦⾊グラフティー / 秋桜 / 暁アイデンティティ / マンダーラ / Familiarize / 切り札●各チェーン共通特典特典◆特製パスステッカー◯対象チェーン・店舗・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online・TSUTAYA RECORDS全国各店・Amazon.co.jp・VICTOR ONLINE STORE・楽天ブックス・セブンネットショッピング