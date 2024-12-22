ÅÐÏ¿¼Ô165Ëü¿ÍÄ¶¡¢´Ú¹ñ¤ÎÈþ½÷¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¶ÃØ³¤Î·î¼ý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
MBN¤Î¡Ø¥¬¥Ü¥¸¥ãGO¡Ê¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ë¡Ù¤Ë¿Íµ¤YouTuber¥Ò¥Ð¥×¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
12·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBN¥ê¥¢¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥¬¥Ü¥¸¥ãGO¥·¡¼¥º¥ó3¡Ù¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¼Ô165Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤YouTuber¥Ò¥Ð¥×¤¬ÅÐ¾ì¡£Èà½÷¤Ï¶ÃØ³¤Î·î¼ý¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È´Ú¹ñ¤Î¹ËöÎÃ»Ò¡É¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²á·ãÇÛ¿®
MC¥Û¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ò¤¬¥Ò¥Ð¥×¤Ë·î¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥Ò¥Ð¥×¤ÏÃ¸¡¹¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Ö1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1,000Ëü±ß¡Ë¤«¤é1²¯2,000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1,200Ëü±ß¡ËÄøÅÙ¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤ËMC¤¿¤Á¤Ï¡ÖYouTube¤ÈÊüÁ÷¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼ý±×¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥Ò¥Ð¥×¤Ï¡ÖYouTube¼ý±×¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£³°Éô³èÆ°¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢ºÆ¤Ó¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤ËMC¤¿¤Á¤¬¡ÖÎßÀÑ¼ý±×¤ÏÁêÅö¤Ê³Û¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢»ñ»º´ÉÍý¤ÏÃ¯¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥Ò¥Ð¥×¤Ï¡ÖÎßÀÑ¤À¤±¤Ç40²¯¡Á50²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó4²¯¡Á5²¯±ß¡Ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ñ»º´ÉÍý¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÅê»ñ¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Ò¥Ð¥×¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¥â¥¯¥Ð¥ó¡Ê¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÊüÁ÷¡Ë¤ò¤ä¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¡¢Êì¤¬¡ÈÌ¼¤¬²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡¢¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¡É¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼Ö¤âÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ò¥Ð¥Ö¤Ï2019Ç¯¤Ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«TV¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Âç¿©¤¤·ÏÇÛ¿®¼Ô¡£¸½ºß¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤¬165Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£