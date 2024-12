【ブルアカらいぶ!クリスマス直前!SP!】12月22日19時~ 配信

「ノア(パジャマ)」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」にて新キャラクター「ノア(パジャマ)」を12月24日のメンテナンス後に実装する。

「ユウカ(パジャマ)」の実装に合わせ、同じくミレニアムのセミナーに所属するキャラクター「ノア」のパジャマ姿が実装される事となった。こちらは12月24日より2025年1月8日にかけて実施されるピックアップ募集(ガチャ)「静寂に満ちる回想録」にてピックアップされる予定で、ユウカと同じく限定生徒ではなく、通常募集でも入手が可能なキャラクターとして実装。ポニーテールの髪型に白いパジャマ姿になっている。

「ノア(パジャマ)」の情報

