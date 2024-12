【ブルーアーカイブ オフィシャルアートワークス 3】2025年6月27日 発売予定価格:3,720円

「ブルーアーカイブ オフィシャルアートワークス 3」

YostarのAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に関する書籍「ブルーアーカイブ オフィシャルアートワークス 3」の発売日が2025年6月27日に決定した。価格は3,720円。

本書籍は「ブルアカ」の様々なイラストを収録した1冊で、キャラクターの立ち絵やSDイラスト、ラフイラストなどゲーム内では目にすることができないデザインもチェックできる。これまでに2冊が発売されており、第3弾の発売が決定した。

今回は本作の2周年目より3周年目の間に公開されたビジュアルが徹底収録される予定で、イブキのラフイラストや、連邦生徒会に所属する連邦生徒会長やハイネ、スモモといったキャラクターの姿も収められる。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.