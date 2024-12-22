QR¥³¡¼¥É·èºÑ¤Ç10¡ó¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¡ªÅìµþÅÔ¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¡Ú12·î24Æü¤Þ¤Ç¡Û
ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î11Æü¤«¤é¤ª¥È¥¯¤Ê¡Ö¤â¤Ã¤È¡ªÊë¤é¤·¤ò±þ±ç TOKYO¸µµ¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅÔÌ±¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¤ä¾ÃÈñ¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅÔÆâ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤¿ºÝ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëQR¥³¡¼¥É¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤È·èºÑ³Û¤ÎºÇÂç10¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¾å¸Â¤ÏÎß·×¤Ç3000±ßÁêÅö¤Þ¤Ç¡£·èºÑ1²óÅö¤¿¤ê¤Î¾å¸Â¤â3000±ßÁêÅö¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÎß·×¶â³Û¤¬3000±ßÁêÅö¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÐ¾Ý¤ÎQR·èºÑ¥³¡¼¥É¤Ï¡¢au PAY¡Ê¥³¡¼¥É»ÙÊ§¤¤¡Ë¡¢dÊ§¤¤¡¢PayPay¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¡Ê¥³¡¼¥É¡¦QR»ÙÊ§¤¤¡Ë¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â³ÆQR¥³¡¼¥É·èºÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤ÇÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐPayPay¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¡¡Ö¶á¤¯¤Î¤ª¥È¥¯¡×¤òÁªÂò¡¢¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÁªÂò¡¢£ÅìµþÅÔ¤òÁªÂò¡¢¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯Çã¤¤ÊªÀè¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¶ä¹Ô¡¢¿®Â÷²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ê¤É¡¢ÊÝ¸±°åÎÅµ¡´Ø¤ª¤è¤ÓÊÝ¸±Ìô¶É¤Ê¤É¡¢¹ñ¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¡¢¸ø¶¦Ë¡¿Í¤¬´ÉÍý±¿±Ä¤¹¤ë»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý³°¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¿¤Ð¤³¤Î¹ØÆþ¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦ÎÁ¶â¤ª¤è¤ÓÇ¼ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÙÊ§¤¤¡¢Í²Á¾Ú·ô¡¢Í¹ÊØÀÚ¼êÎà¡¢°õ»æ¡¢¾Ú»æ¤ª¤è¤ÓÊªÉÊÀÚ¼ê¡¢¸òÄÌ¾è¼Ö·ô¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢´Þ¤à¡Ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¶½¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¤½¤ÎÂ¾¶â·ôÎà¤Ê¤É¤Î´¹¶âÀ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Î¹ØÆþ¡¢ÊÝ¸±°åÎÅ¤ä²ð¸îÊÝ¸±¤Ê¤É¤Î°ìÉôÉéÃ´¶â¡Ê½èÊýäµ¤¬É¬Í×¤Ê°åÌôÉÊ´Þ¤à¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÙÊ§¤¤¡¢Êõ¤¯¤¸¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤ÈÊªÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯Ëö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¡Ê²èÁü¤ÏÅìµþÅÔ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤â¤Ã¤È¡ªÊë¤é¤·¤ò±þ±ç TOKYO¸µµ¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢2024Ç¯12·î11Æü¤«¤é12·î24Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÅö½é¤Ï27Æü¤Þ¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ³Û¤¬Í½»»³Û¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯12·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å11»þ59Ê¬¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅÔÆâ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤¿ºÝ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëQR¥³¡¼¥É¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤È·èºÑ³Û¤ÎºÇÂç10¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¾å¸Â¤ÏÎß·×¤Ç3000±ßÁêÅö¤Þ¤Ç¡£·èºÑ1²óÅö¤¿¤ê¤Î¾å¸Â¤â3000±ßÁêÅö¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÎß·×¶â³Û¤¬3000±ßÁêÅö¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÐ¾Ý¤ÎQR·èºÑ¥³¡¼¥É¤Ï¡¢au PAY¡Ê¥³¡¼¥É»ÙÊ§¤¤¡Ë¡¢dÊ§¤¤¡¢PayPay¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¡Ê¥³¡¼¥É¡¦QR»ÙÊ§¤¤¡Ë¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÅ¹Æ¬¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¥Ù¡¼¥¹¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¡ªÊë¤é¤·¤ò±þ±ç TOKYO¸µµ¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â³ÆQR¥³¡¼¥É·èºÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤ÇÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐPayPay¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¡¡Ö¶á¤¯¤Î¤ª¥È¥¯¡×¤òÁªÂò¡¢¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÁªÂò¡¢£ÅìµþÅÔ¤òÁªÂò¡¢¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯Çã¤¤ÊªÀè¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤ÓÂÐ¾Ý³°¤Î¼è°ú¤¬¤¢¤ë¤ª¥È¥¯¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î¶ÈÂÖ¡¢Å¹ÊÞ¤ä¼è°ú¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¶ä¹Ô¡¢¿®Â÷²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ê¤É¡¢ÊÝ¸±°åÎÅµ¡´Ø¤ª¤è¤ÓÊÝ¸±Ìô¶É¤Ê¤É¡¢¹ñ¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¡¢¸ø¶¦Ë¡¿Í¤¬´ÉÍý±¿±Ä¤¹¤ë»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý³°¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¿¤Ð¤³¤Î¹ØÆþ¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦ÎÁ¶â¤ª¤è¤ÓÇ¼ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÙÊ§¤¤¡¢Í²Á¾Ú·ô¡¢Í¹ÊØÀÚ¼êÎà¡¢°õ»æ¡¢¾Ú»æ¤ª¤è¤ÓÊªÉÊÀÚ¼ê¡¢¸òÄÌ¾è¼Ö·ô¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢´Þ¤à¡Ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¶½¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¤½¤ÎÂ¾¶â·ôÎà¤Ê¤É¤Î´¹¶âÀ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Î¹ØÆþ¡¢ÊÝ¸±°åÎÅ¤ä²ð¸îÊÝ¸±¤Ê¤É¤Î°ìÉôÉéÃ´¶â¡Ê½èÊýäµ¤¬É¬Í×¤Ê°åÌôÉÊ´Þ¤à¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÙÊ§¤¤¡¢Êõ¤¯¤¸¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤ÈÊªÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯Ëö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¡Ê²èÁü¤ÏÅìµþÅÔ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)