三代目 J SOUL BROTHERSが、来年5月よりグループ8度目となるドームツアー<三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 "KINGDOM">を開催することが発表された。本日、大阪にてファイナル公演を迎えた<三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2024 “ECOES OF DUALITY”>内にて、来年2025年5月24日の埼玉・ベルーナドームを皮切りに5都市7公演のドームツアー開催を解禁。アンコール終了後、4万人の観客が見守る中、「SEE YOU NEXT YEAR 2025」の文字に続いて新ツアータイトル<KINGDOM>と、ツアー日程が発表されると、会場は大歓声に包まれた。

<三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 "KINGDOM">

【埼玉】ベルーナドーム

5/24(土) 開場 15:00 / 開演 17:00



【東京】東京ドーム

6/4(水) 開場 16:00 / 開演 18:00

6/5(木) 開場 15:00 / 開演 17:00



【愛知】バンテリンドーム ナゴヤ

6/14(土) 開場 14:00 / 開演 16:00



【福岡】みずほPayPayドーム福岡

6/21(土) 開場 14:00 / 開演 16:00



【大阪】京セラドーム大阪

7/2(水) 開場 16:30 / 開演 18:30

7/3(木) 開場 16:30 / 開演 18:30



【三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL SITE】

https://jsoulb.jp/



■チケット発売スケジュール

1/13(月・祝)15:00〜1/19(日)23:00 // 三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB 抽選先行

1/22(水)15:00〜1/26(日)23:00 // EXILE TRIBE FC 抽選先行

1/29(水)15:00〜2/2(日)23:00 // CLプレミアムPLUS抽選先行,EXILE Channel [プレミアム]抽選先行,EXILE Channel 抽選先行

2/5(水)15:00〜2/9(日)23:00 // EXILE mobile, EXILE TRIBE mobile, LDH mobile,LDH Girls mobile, EXILE TRIBE CARD 抽選先行

4/12(土)一般発売

今年は、美しさや優雅さを象徴した“花びら”、困難や挑戦などを象徴した“棘”をモチーフに、“PETAL & THORN”(花びらと棘)という物事の“二面性”を象徴するコンセプトを掲げ、『ECHOES of DUALITY』と名付けられたNEW ALBUMをリリース。6年ぶりとなる全曲新曲のフルオリジナルアルバムを引っ提げ、“音楽の2面性”をライブで表現するべく、11月からドームツアーを駆け抜けてきた。先月11日には2010年のデビューから14周年を迎え、7人で音楽シーンに数々の歴史を刻んできた三代目 J SOUL BROTHERS。待望の15周年YEARの活動が発表となり、さらなる活躍に期待が高まる。15th ANNIVERSARY LIVE TOURとなる<三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 "KINGDOM">のチケット先行受付は、オフィシャルファンクラブにて2025年1月13日15時からスタートする。