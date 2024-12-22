Âçºå»ÔÎ©ÅìÍÎÆ«¼§Èþ½Ñ´Û¤Îà¤ª¤¤¤·¤¤Æ«ÊÒá¤Ë4.7Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡¡¡Ö¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
2024Ç¯10·î20Æü¡¢X¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Çò¤¤¾®»®¤Î¾å¤Ë¡¢Æ«¼§´ï¤Î¤«¤±¤é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÒì¤¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ«ÊÒ¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¿©¤Ù¤Ë¡¢Âçºå»ÔÎ©ÅìÍÎÆ«¼§Èþ½Ñ´Û¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤â¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×
¤¨¤¨¤Ã¡ª¡¡¤³¤ì¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤Î¡©
¿¿Áê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ªÆ«¼§´ï¤Î¤«¤±¤é¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÖÆ«ÊÒ¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç4Ëü7000·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆ«ÊÒ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÌ£¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤ï¡×
¡Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¬¤«¤ë¡ª¡×
¡ÖÈþ½Ñ´Û¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥Ã¥¡¼¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
Èþ½Ñ´Û¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ÖÆ«ÊÒ¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¡¦ÀÄÌî¾°»Ò¡Ê¡÷najapan¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢Æ«ÊÒ¥¯¥Ã¥¡¼¤Î³«È¯¼Ô¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥Ð¥¿¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤Î´Å¤µ
ÀÄÌî¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÂçºå»ÔÎ©ÅìÍÎÆ«¼§Èþ½Ñ´Û¡×¤Ï¡¢Âçºå¤ÎÅÔ¿´Éô¤Ë¹¤¬¤ëÎÐ¤È¿å¤Î¶õ´Ö¡¢ÃæÇ·Åç¸ø±à¤Ë¤¢¤ë¡£À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¡Ö°ÂÂð¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò½»Í§¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ»Ô¤¬ÀßÎ©¤·¡¢1982Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆ±´Û¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ëÁ´ÌÌ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î³«ÊüÅª¤Ê¥«¥Õ¥§¡Öcafé KITONARI¡Ê¥¥È¥Ê¥ê¡Ë¡×¡½¡½Æ«¼§´ï¡Ê¥È¥¦¥¸¡Ö¥¡×¡Ë¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Î¡Ö¥È¥Ê¥ê¡×¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡½¡½¤Ç¡¢Æ«ÊÒ¥¯¥Ã¥¡¼¤ÏÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾ÍÎÈþ½Ñ»Ë´ØÏ¢¤ÎÃø½ñ¤ò»ý¤Ä¡¢·úÃÛ¡¦¥¢¡¼¥È´Ø·¸¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢10·î20Æü¡¢Æ±´Û¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂçºå¤Ø¹Ô¤¡¢Æ«ÊÒ¥¯¥Ã¥¡¼¤â³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Û¤É¹Å¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ½À¤é¤«¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿©´¶¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Û¤É´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡¢¾åÉÊ¤Ê¤ªÌ£¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÀÄÌî¾°»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Öcafé KITONARI¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Î±¿±Ä¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¡¼¥¯¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¡£Æ«ÊÒ¥¯¥Ã¥¡¼¤â¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±¼Ò¤ÎÅ¹ÊÞ±¿±ÄÉôÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯4·î¤Î¡Öcafé KITONARI¡×¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤«¤éÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅìÍÎÆ«¼§Èþ½Ñ´Û¤Î¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢Æ«¼§´ï¤Î³°¸«¤òÌÏ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´ÛÂ¢ÉÊ¤Ë¶á¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ª¡¼¥¯¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥óÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡ÖÆ«ÊÒ¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ï¡¢Ê´º½Åü¤ÈÍñÇò¤òº®¤¼¤¿¡Ö¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ç¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥¡¼¡£¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤Î´Å¤µ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£
È¿¶Á¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤¯¡¢¡Öcafé KITONARI¡×¤Ç¤â¾å°Ì¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÆ«ÊÒ¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÅìÍÎÆ«¼§Èþ½Ñ´Û¤Î¡Öcafé KITONARI¡×¤À¤±¤À¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¸«¤Æ³Ú¤·¤¯¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤Æ«ÊÒ¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¤¼¤Ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Æ±Å¹¤Ç¤ÏÆ«ÊÒ¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Æ«¼§´ï¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÈþ¤·¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÄó¶¡Ãæ¡£