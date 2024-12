エヴァートンで躍動するイングランド代表FWは去就が注目されている。



ジャーナリストのジャンルカ・ディ・マルツォ氏によると、エヴァートンに所属する27歳のイングランド代表FWドニミク・カルヴァート・ルーウィンは今冬の移籍市場で争奪戦が予想されるという。



シェフィールド・ユナイテッドの下部組織出身のカルヴァート・ルーウィンは2016年8月にエヴァートンに完全移籍を果たすと、加入後はここまで公式戦通算262試合に出場し、70ゴールを記録。今季もプレミアリーグ14試合に先発出場し、2ゴール1アシストを記録するなど主力として活躍している。





The youngest pitch invader we've ever seen!



Dominic Calvert-Lewin gives his shirt to one young fan who makes it onto the pitch. pic.twitter.com/gEGNNUW3Sl