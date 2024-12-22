¡Ú¶¥ÎØ¡Ûº´À¤ÊÝµÇ°¤ÇÁë¾ìÀé²ÃÍê¤¬£Ç£³½éÍ¥¾¡¡¡Æ±ÃÏ¶è¸åÇÚ¤Î»ûºê¹ÀÊ¿¤è¤ê¡Ö¤ªÀè¤Ë¡Á¡×£ÖÃ¥¼è
¡¡¡Ö¶å½½¶åÅç¾ÞÁèÃ¥Àï¡¦£Ç£³¡×¡Ê£²£²Æü¡¢º´À¤ÊÝ¡Ë
¡¡£±£²£Ò¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Áë¾ìÀé²ÃÍê¡Ê£³£³¡Ë¡áµþÅÔ¡¦£±£°£°´ü¡¦£Ó£±¡á¤¬ºÇ½ª¥Ð¥Ã¥¯£µÈÖ¼ê¤«¤é¤Þ¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ£±Ãå¡££²£°£±£±Ç¯£··î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±£³Ç¯£µ¥«·î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤£Ç£³½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¾Þ¶â£µ£²£°Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££³ÈÖ¼ê¤«¤éÀè¤Ë¤Þ¤¯¤Ã¤¿¾¾±ºÍª»Î¡Ê¹Åç¡Ë¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢°ðÀîæÆ¡ÊÂçºå¡Ë¤òÁË¤ó¤ÇÁë¾ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿ÃÏ¸µ¤Î¹Ó°æ¿òÇî¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤¬£²Ãå¡££³³Ñ£¸ÈÖ¼ê¤«¤éÌÔÁ³¤È³°¤òÆ§¤ó¤À¿¼Ã«ÃÎ¹¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤¬£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ïº´À¤ÊÝ¤ÎÍ¼Æü¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Áë¾ì¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤Ë¤·¤¿£Ç£³¥¿¥¤¥È¥ë¡£¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Éå¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±´ü¤Î¸ÅÀ¡ÊÍ¥ºî¡Ë¤µ¤ó¤Î³èÌö¤Ë¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡££³·î¤Î¼è¼ê£Ç£²¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¸ÅÀ¤ÈÏÆËÜÍºÂÀ¤ÈÏ¢·¸¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ï£Óµé£ÓÈÉ£³¿Í¤Ë°ðÀî¡¢Àõ°æ¹¯ÂÀ¡Ê»°½Å¡Ë¡¢°æ¾å¾»¸Ê¡ÊÄ¹ºê¡Ë¡¢´äÄÅÍµ²ð¡Ê²¬»³¡Ë¤é£Ç£Ð¡¢£Ç£±ÇÆ¼Ô¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¾å¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥±¥¤¥ê¥ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿»³ºê¸¿Í¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤â¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤½¤í¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢µþÅÔ¤Î»³ÅÄ¡Êµ×ÆÁ¡ËÀèÇÚ¤â¤³¤³¤Ç£Ç£³½éÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·è¾¡¤Ç¤âÎäÀÅ¤Ë±¿¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤âÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¤é¾Î»¿¤Ç¤¤ëÄ´»Ò¡¢ÆÉ¤ß¤Ç£Ç£³Í¥¾¡¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤Ï£Ç£²¡¢£Ç£±¼è¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡Ê£²·î£²£±¡Á£²£´Æü¡¦Ë¶¶¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö»ûºê¤Ã¤Æ£Ç£³¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©³Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ø¤ªÀè¤Ë¡Á¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡£Æ±ÃÏ¶è¸åÇÚ¤Î»ûºê¹ÀÊ¿¤è¤êÀè¤Ë£Ç£³Í¥¾¡¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËËþÂ¤²¤À¤Ã¤¿¡£