デビュー25周年を迎えた中島卓偉が本日12月22日、東京・Zepp Shinjukuにて提供曲セルフカバーとTAKUI SONGを交互に演奏する<TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY FINAL 謝恩祭 LIVE 2024.12.22 Zepp Shinjuku (TOKYO) 提供曲BEST & TAKUI THE BEST 〜神曲のセットリスト〜>を開催した。同公演では自身20年ぶり3度目の日比谷野外音楽堂ワンマン開催が発表となった。

2月22日(土) 福岡・DRUM Be-1open15:00 / start15:30▶JAGUAR & ALL TIME BEST2月23日(日) 広島・セカンドクラッチopen15:00 / start15:30▶JAGUAR & 提供曲セルフカバー2月24日(月/祝) 愛媛・松山サロンキティopen15:00 / start15:30▶TAKUI SONGS ONLY3月01日(土) 宮城・MACANA ※1日2回公演open14:00 / start14:30▶JAGUAR & 提供曲セルフカバーopen17:00 / start17:30▶JAGUAR & ALL TIME BEST3月15日(土) 京都・KYOTO MUSEopen15:00 / start15:30▶TAKUI SONGS ONLY3月16日(日) 愛知・Electric Lady Land ※1日2回公演open14:00 / start14:30▶JAGUAR & 提供曲セルフカバーopen17:00 / start17:30▶JAGUAR & ALL TIME BEST3月22日(土) 北海道・PLANTopen15:00 / start15:30▶JAGUAR & 提供曲セルフカバー3月23日(日) 北海道・PLANTopen14:00 / start14:30▶TAKUI SONGS ONLY3月29日(土) 大阪・OSAKA MUSE ※1日2回公演open14:00 / start14:30▶JAGUAR & 提供曲セルフカバーopen17:00 / start17:30▶JAGUAR & ALL TIME BEST3月30日(日) 静岡・浜松FORCEopen15:00 / start15:30▶TAKUI SONGS ONLY【Support Musician】G:you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)B:NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)Dr:SHINGO (the superlative degree / ex,JURASSIC)▼チケット\7,000-(税込 / ドリンク代別)一般発売日:2025年1月25日(土) 10:00〜

2024年12月4日リリース【初回生産限定盤(CD+ブックレット)】FRCD-00002 7,283円(税別) / 8,000円(税込)15曲入りCD / 特製スリーヴケース /36Pブックレットセルフライナーノーツ付・限定写真ブックレット付きスペシャルBOX仕様・全曲本人の(読む気が失せる程の文字数の超音楽的な)長文セルフライナーノーツ付き▼購入リンク・タワーレコード: https://tower.jp/item/6591108・HMV:https://www.hmv.co.jp/product/detail/15349037・ディスクユニオン:https://diskunion.net/jp/ct/detail/1008929705・anysee:https://anysee.jp/ec/feature/jaguar/【通常盤(CD)】FRCD-00003 3,637円(税別) / 4,000円(税込)15曲入りCD▼購入リンク・タワーレコードhttps://tower.jp/item/6591109・HMV:https://www.hmv.co.jp/product/detail/15349038・ディスクユニオン:https://diskunion.net/jp/ct/detail/1008929709・anysee:https://anysee.jp/ec/feature/jaguar/▼CD収録曲 ※初回生産限定盤 / 通常盤 共通01. BRAND NEW JAGUAR02. DESTRUCTION OF WORLD03. 最後の一人になっても04. って言いながら05. アドレナリン・ダメ06. 今日07. JUST SAY I LOVE YOU08. 鳥かご09. やらずに後悔?やって後悔?10. Camellia11. きみのままで12. SOUL FIGHTER13. 悔しいわ14. がんばっていこうよ15. (自分の中の)もう一人の自分【レコード盤 (2枚組 ダブルジャケット) ※受注予約生産】10,910円(税別) /12,000円税込)16曲入り / 2LP / セルフライナーノーツ付※レコード盤のみ「今がその時」収録の16曲入り▼レコード盤予約リンク・https://anysee.jp/ec/feature/jaguar/▼LP収録曲01. BRAND NEW JAGUAR02. DESTRUCTION OF WORLD03. 最後の一人になっても04. って言いながら05. アドレナリン・ダメ06. 今日07. JUST SAY I LOVE YOU08. 鳥かご09. やらずに後悔?やって後悔?10. Camellia11. きみのままで12. SOUL FIGHTER13. 今がその時14. 悔しいわ15. がんばっていこうよ16. (自分の中の)もう一人の自分