ビクター・ウェンバンヤマが今季リーグハイの10ブロック…NBA史上6人目の快挙も達成

サンアントニオ・スパーズは、12月22日(現地時間21日、日付は以下同)にホームのフロストバンク・センターで行われたポートランド・トレイルブレイザーズ戦に114-94で快勝し、直近5戦を4勝1敗とした。

ウェスタン・カンファレンス9位の15勝13敗としたスパーズは、4本の長距離砲を放り込んだビクター・ウェンバンヤマがゲームハイの30得点に7リバウンド3アシストと圧巻の10ブロックをマーク。

29分45秒のプレータイムながら、20歳のビッグマン(221センチ107キロ)は、制限区域内やペイントエリアだけでなく、相手のコーナースリーをも弾き飛ばし、今シーズンのリーグ最多かつ2024年2月13日のトロント・ラプターズ戦と並ぶキャリアハイのブロック数をたたき出した。

ALL TEN OF WEMBY'S REJECTIONS 👽👇

30 points.

10 blocks.

7 rebounds.

4 threes.

The first player in NBA history age 20 or younger to record multiple games of 10+ blocks! pic.twitter.com/v95tWB0QgT

- NBA (@NBA) December 22, 2024