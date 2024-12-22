ÃËÀ¤ÎÆ÷¤¤¡õÂÎ½Åê¹Æ¤Ç·ÀÌó²ò¾Ã¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤ä¶ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
SNS¤Ø¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤Çº£Ç¯8·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é·ÀÌó²ò¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀî¸ý¤æ¤ê¤¬21Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Çº£Ç¯¤òÁí³ç¤·¤¿¡£NewJeans¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Îµ¯¤³¤·¤¿ÁÊ¾Ù¤ËÈ¿ÏÀ¡Ö¿¼¤¤°ä´¸¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡×
¡Öº£Ç¯¤Ï¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤ä¶ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁí¤¸¤Æ¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¿´¤«¤é¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÊÌ¤ì¤äÈá¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤Þ¤¿Âç¤¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ï¤É¤ÎÊý¤È¤âÄ¹¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
º£¸å¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àî¸ý¥¢¥Ê¤Ïº£Ç¯8·î¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎÆ÷¤¤¤äÂÎ½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¿È¤Î°Õ¸«¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö°ÛÀ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ±·î11Æü¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï»ä¤ÎÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈ¯¸À¤ÇÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¡¢½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÆ±11Æü¡¢¡ÖÀî¸ý»á¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÎSNS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÛÀ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¹Ô°Ù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤ÆÆ±10Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÀî¸ý¥¢¥Ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
²£ÉÍ,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥Û¥Æ¥ë,
°ËÅì»Ô,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
°ÖÎîº×,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÇÛÀþ