¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÅÏÊÕÅí¡¡ÍèÇ¯£±¡¦£µ¥ì¥Ã¥¹¥ë¥À¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥£½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡Ö¥É¡¼¥à¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤ÎÅöÁ³¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Îà¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¡¼¥Áá¤³¤ÈÅÏÊÕÅí¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÊÆ£Á£Å£×¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥À¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥£¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡¢ÊÆ£Ò£Ï£È¡¢¥á¥¥·¥³¤Î£Ã£Í£Ì£Ì¤â»²²Ã¤¹¤ëÆ±Âç²ñ¤Ç£Á£Å£×¤ò´Þ¤á¤¿£´ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¬£´£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡Ö£É£î£ô£å£ò£î£á£ô£é£ï£î£á£ì¡¡£×£ï£í£å£î¡Ç£ó¡¡£Ã£õ£ð¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡££²£²Æü¤ÎÅìµþ¤¿¤ÞÌ¤Íè¥á¥Ã¥»¡ÊÈ¬²¦»Ò¡ËÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½Áª¼ê¤ò·è¤á¤ë£´£×£Á£Ù¥Ð¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±²óÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÅÏÊÕ¡¢¼ëÎ¤¡¢Îëµ¨¤¹¤º¡¢°ðÍÕ¤È¤â¤«¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡£´¿Í¤¬ÄÙ¤·¹ç¤¦Âçº®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢£·Ê¬²á¤®¡¢ÅÏÊÕ¤¬¼ëÎ¤¤È¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤Ç°ìµ³ÂÇ¤Á¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¯Îõ¤Ê½³¤ê¹ç¤¤¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¬¡¢ÅÏÊÕ¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¼ëÎ¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤È¼ëÎ¤¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ö¤ó²¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤â¤«¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò½³¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¤ß¤Á¤Î¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¶¤ò¤¯¤é¤¦¤È¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â£³¥«¥¦¥ó¥È¤Ïµö¤µ¤ººÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤¬¡¢¤È¤â¤«¤ò¥Æ¥¡¼¥é¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤ÇÄÀ¤á£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥¹¥ë¥À¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥£¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö»ä¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÉ¬Á³¤ÎÅöÁ³¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤³¤ì¤Ç£²£°£²£µÇ¯¤âË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅÛ¤é¤Ï»ä¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤âÇ¯Ëö¤âÀµ·î¤âÁ´Éô²Ë¤À¤í¡©¡¡Á´Éô¶âÊ§¤Ã¤Æ¸«¤ËÍè¤ä¤¬¤ì¥¯¥º¤É¤â¡×¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö£É£î£ô£å£ò£î£á£ô£é£ï£î£á£ì¡¡£×£ï£í£å£î¡Ç£ó¡¡£Ã£õ£ð¡×¤Î¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¤¹¤ë£´ÃÄÂÎ¤¬´É³í¤¹¤ë¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÅÏÊÕ¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ë¥È¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ï½Ð¤¿¤¤ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤·¤Í¡£¾¡¤Æ¤Ð²¿¤Ç¤â¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤É¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤«¤Ï¡Ä¤Þ¤À¸À¤ï¤Í¤¨¤è¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¹µ¼¼¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£