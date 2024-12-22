今週の【重要イベント】米消費者信頼感、有効求人倍率、鉱工業生産 (12月23日～29日) 今週の【重要イベント】米消費者信頼感、有効求人倍率、鉱工業生産 (12月23日～29日)



―――――――――――――――――――12月23日 (月) ――

◆国内経済

・国際決済銀行（BIS）国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果[9月末現在]（8：50）

・11月白物家電出荷額 (10:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国7-9月期GDP[確報値] (16:00)

★米国12月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (24日0:00)

・米国2年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

★令和アカウンティング・ホールディングス <296A> ：東証Ｇ上場

★日本オーエー研究所 <5241> ：名証Ｎ上場



―――――――――――――――――――12月24日 (火) ――

◆国内経済

・日銀金融政策決定会合議事要旨 (10月30・31日開催分、8:50)

・11月全国スーパー売上高 (14:00）

・11月全国百貨店売上高 (14:30)

◆国際経済ｅｔｃ

★米国、カナダ、英国、フランス、香港、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール市場は短縮取引

・イタリア、スイス、ドイツ、フィリピン、ブラジル市場休場

・米国11月耐久財受注 (22:30)

★米国11月新築住宅販売件数 (25日0:00)

・米国12月リッチモンド連銀製造業指数 (25日0:00)

・米国5年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

〇石井鉄 <6362> [東証Ｓ]：上場廃止



―――――――――――――――――――12月25日 (水) ――

◆国内経済

・11月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・10月景気動向指数[改定値] (14:00)

・11月外食売上高 (14:00）

・植田日銀総裁が経団連の審議員会で講演

◆国際経済ｅｔｃ

★米国、英国、韓国、香港、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、スイス、シンガポール、インド、フィリピン、マレーシア、インドネシア、オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ、ノルウェー、南アフリカ市場休場（クリスマス）

◆新規上場、市場変更 など

★ＭＩＣ <300A> ：東証Ｓ上場

★アルピコホールディングス <297A> ：東証Ｓ上場



―――――――――――――――――――12月26日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・11月建機出荷 (13:00)

・11月住宅着工件数 (14:00)

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★香港、カナダ、英国、ドイツ、フランス、ノルウェー、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、南アフリカ (ボクシング･デー) /イタリア、スイス（聖ステファン）市場休場

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国石油在庫統計 (27日1:00)

・トルコ中銀が政策金利を発表

・米国7年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

★フォルシア <304A> ：東証Ｇ上場

★ｖｉｓｕｍｏ <303A> ：東証Ｇ上場

★ＧＶＡ ＴＥＣＨ <298A> ：東証Ｇ上場

〇東葛ＨＤ <2754> [東証Ｓ]：上場廃止

○植松商会 <9914> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



―――――――――――――――――――12月27日 (金) ――

◆国内経済

・12月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★11月完全失業率 (8:30)

★11月有効求人倍率 (8:30)

★日銀金融政策決定会合の主な意見（12月18～19日分、8:50）

★11月鉱工業生産 (8:50)

・11月商業動態統計 (8:50)

・11月自動車輸出実績 (13:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・1-11月中国工業企業利益 (10:30)

・米国11月卸売在庫 (22:30)

◆新規上場、市場変更 など

★ビースタイルホールディングス <302A> ：東証Ｇ上場



―――――――――――――――――――12月28日 (土) ――

◆新規上場、市場変更 など

〇日本電解 <5759> [東証Ｇ]：上場廃止



―――――――――――――――――――12月29日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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