あえて説明するまでもない事実だが、EXILEをはじめとするLDHアーティストの作品は、以前から“ストリート”(というと概念は曖昧ではあるが……)を基盤とするトラックメイカーやプロデューサーを数多く起用してきた。その代表例としてはBACHLOGIC(以下、BL)が挙げられるだろう。00年代後半から現在に至るまで、NORIKIYOやAKLO、KREVA、RHYMESTER、SALU、テークエムなどのプロデュースやトラックメイク、コラボなどを手掛け、ヒップホップシーンを語る上では欠かせないプロデューサーであるBL。DOBERMAN INC(現:DOBERMAN INFINITY)やWOLF PACKといったD-ST.ENT周辺作を中心としたトラックメイカー/プロデューサーとして、そして2006年リリースのSEEDA『花と雨』のフルプロデュースでアンダーグラウンド/日本語ラップシーンで名前を高めていた彼を、EXILEは2007年リリースの「24karats -type EX-」にプロデューサーとして起用(先例としてはFull Of HarmonyやYA-KYIMなどもメジャーではBLを起用していた)。以降も「Touch The Sky」や「Each Other's Way ~旅の途中~」でもタッグを組むなど、BLはEXILE作品に多数参加し、その作品を通してより広範に名前を響かせ、EXILEも進行形のストリートのエッセンスを取り入れることになった。

LDHアーティストの作品には、他にもDirty Orange、NAOtheLAIZA、ZETTONなど、ヒップホップやストリートとの接着性の高いプロデューサーが数多く関わってきた。そして、その流れの一つの到達点とも感じられるのが、三代目 J SOUL BROTHERSが11月13日にリリースした10枚目のアルバム『ECHOES of DUALITY』だろう。

今作において、三代目JSBの楽曲上のパフォーマンスに驚きを感じたのはもちろん、先行シングルとして「BLAZE」「Baby don't cry」がリリースされていたものの、収録曲は基本的にはアルバム曲として制作され、「アルバムというパッケージでリスナーに到着する曲」で占められている点にはさらに驚いた。畢竟、その形で制作されるアルバムはコンセプチュアルなものとなるわけだが、そのコンセプトの一つには、ストリート的な感性を持ったプロデュース陣や、ヒップホップマナーなどを基本に据えたトラックメイカー/サウンドクリエイターが多く起用されたという要素があるだろう。

まずアルバムのオープニングを飾る「BLAZE」は、Ye(Kanye West)とTy Dolla $ignのユニット \$のコラボアルバム『VULTURES 1』に収録された「STARS」のソングライターの一人であり、Post Maloneなどの作品に参加するLucien Parkerと、こっちのけんと「はいよろこんで」の共作曲/トラックメイクや、ケツメイシや韻マンの作品に関わるGRPが作曲とプロデュースに参加。ダークなサウンドで現在の三代目JSBのテーマである“PETAL & THORN”のTHORN=棘を表現する。

ブリーピーなベースが印象的な「TOKYO BLACK HOLE」は、ヒップホップユニット CIRRRCLEのメンバーであり、SIRUPやmaco marets、BE:FIRSTの作品に携わるA.G.Oがプロデュースに参加した。PETAL=花弁を表現したメロディアスな「Baby don't cry」は、変態紳士クラブのメンバー/トラックメイカーであり、ソロとして「EDEN feat.にしな&唾奇」などもリリースするGeGがプロデュース。Yo-seaやHIYADAM、IOなどが所属する音楽レーベル AOTLに所属するプロデューサーのGooDeeと、ラッパー/シンガーソングライターの3Houseは、「You got my mind」の制作に参画した。

Awich「口に出して」やKOWICHI「FFF feat. Benjazzy」などを手掛け、『ラップスタア 2024』の審査員でもあるZOT on the WAVEがプロデュースした「Lucky」には、作曲クレジットにJin Dogg「SADMAD」やRed Eye「Red Bull 64 Bars」をプロデュースしたHomunculu$の名前がある。この曲のように、現在はスタンダードな制作形態となっている、複数名で楽曲制作を行うコーライティングシステムがこのアルバムでも取り入れられ、LEX「なんでも言っちゃって feat. JP THE WAVY」の制作などで知られるKMがプロデュースした「LIT IT UP」には、BAD HOPやOZworldを手掛けるFouxと、Tokyo Young VisionのOSAMIが作詞と作曲にクレジットされている。同様にAwichや最近では梅田サイファーを手掛け、LDHではPKCZ®作品にも参加したChaki Zuluプロデュースの「CRAZY-CRAZY-CRAZY」には、LDHアーティスト作品では定番のT.Kura、JAY'EDというラインナップに加え、avex/LDH主催の『GLOBAL JAPAN CHALLENGE』出身であるKenya Fujitaの4人が作詞作曲にクレジットされている。

BMSG所属のAile The Shotaが作詞、LDHアーティスト作品を多く手掛けるErik Lidbomが作曲、プロデュースはJ SOUL BROTHERS III & Aile The Shotaという形で制作された「DEVELOP」は、現在のダンス&ボーカルシーンの芳醇さや、大同団結して世界に向かう意思を感じさせる。そしてアルバムは、日韓米で活動するシンガーソングライターのVivaOlaとクリエイターコレクティブ w.a.uのプロデュースによるメロウなR&B「Make up」を経て、GENERATIONS「My Turn feat. JP THE WAVY」などを手掛けるJIGGのプロデュースによる「Best life」で幕を閉じる。

羅列的になってしまったが、上記のような敏腕のプロデュース陣が集結した本作。その意味でも「DEVELOP」や「TOKYO BLACK HOLE」のようなハードなダンスチューンから、「Baby don't cry」や「Best life」などメロウなものまでを分裂させずに連綿とつなぎ、非常にバラエティに富んだ形でアルバムに落とし込むことで、三代目JSBが求め、打ち出そうとするアプローチの貪欲さと、彼ら自身の好奇心を感じさせる構成となっている。そしてそこにストリート的な要素を取り込むことで、「LIT IT UP」での〈地位名誉金〉といった直截的でハードな、換言すれば“現代的”な歌詞もシームレスに織り込むことを可能にしている。一方で、ストリートの流れを汲んだり、ハードなアプローチを展開すると、独りよがりな着地になる場合もあるが、本作は過度にハードな方向には振りすぎず、全体的な聴感はポップな色合いで纏められ、リスナーを置いてけぼりにしないフレンドリーさもあり、それは三代目JSBが“ポップスター”である由縁とも言えるだろう。そのバランス感覚は非常に興味深い。

ストリートミュージックの隆盛、LDHがベースとする“広義のダンスミュージック”という音楽性、サウンドの潮流の変化など様々な要因が絡み合っているが、それでもLDHがJ-POPだけではなくヒップホップやR&B、ダンスミュージックに与えてきた功績はとてつもなく広範であり、大きい。それは三代目JSB「R.Y.U.S.E.I.」のヒットが、EDMをいわゆる“お茶の間レベル”まで拡大させたことにもつながるだろう。それと同様に、ストリートとの接着面の大きなプロデューサー陣が制作に参画し、新たな音楽的エッセンスを提示した『ECHOES of DUALITY』が、どのようなエフェクトを音楽シーンやJ-POPに、そして三代目JSB自身に起こすのか、期待を高めるに間違いないアルバムだ。

(文=高木“JET”晋一郎)