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22日午後4時56分ごろ、高知県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は鹿児島県薩摩地方で、震源の深さはおよそ170km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、高知県の宿毛市、熊本県の産山村、大分県の佐伯市と竹田市、宮崎県の延岡市、西都市、高鍋町、川南町、宮崎都農町、門川町、宮崎美郷町、高千穂町、宮崎市、日南市、串間市、国富町、都城市、それに小林市、鹿児島県の志布志市と大崎町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□高知県
宿毛市

□熊本県
産山村

□大分県
佐伯市　竹田市

□宮崎県
延岡市　西都市　高鍋町
川南町　宮崎都農町　門川町
宮崎美郷町　高千穂町　宮崎市
日南市　串間市　国富町
都城市　小林市

□鹿児島県
志布志市　大崎町

■震度1
□高知県
大月町　黒潮町　高知市

□熊本県
熊本高森町　熊本美里町　山都町
人吉市　多良木町　水上村
あさぎり町　上天草市　芦北町

□大分県
豊後大野市　国東市　大分市
別府市　臼杵市　津久見市
由布市

□宮崎県
日向市　新富町　木城町
諸塚村　椎葉村　日之影町
五ヶ瀬町　綾町　三股町

□鹿児島県
鹿屋市　曽於市　錦江町
肝付町　霧島市　伊佐市

□岡山県
岡山南区　矢掛町

□愛媛県
西条市　宇和島市　大洲市
西予市　愛南町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。