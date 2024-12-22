22日午後4時56分ごろ、高知県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は鹿児島県薩摩地方で、震源の深さはおよそ170km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、高知県の宿毛市、熊本県の産山村、大分県の佐伯市と竹田市、宮崎県の延岡市、西都市、高鍋町、川南町、宮崎都農町、門川町、宮崎美郷町、高千穂町、宮崎市、日南市、串間市、国富町、都城市、それに小林市、鹿児島県の志布志市と大崎町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□高知県

宿毛市



□熊本県

産山村



□大分県

佐伯市 竹田市



□宮崎県

延岡市 西都市 高鍋町

川南町 宮崎都農町 門川町

宮崎美郷町 高千穂町 宮崎市

日南市 串間市 国富町

都城市 小林市



□鹿児島県

志布志市 大崎町

■震度1

□高知県

大月町 黒潮町 高知市



□熊本県

熊本高森町 熊本美里町 山都町

人吉市 多良木町 水上村

あさぎり町 上天草市 芦北町



□大分県

豊後大野市 国東市 大分市

別府市 臼杵市 津久見市

由布市



□宮崎県

日向市 新富町 木城町

諸塚村 椎葉村 日之影町

五ヶ瀬町 綾町 三股町



□鹿児島県

鹿屋市 曽於市 錦江町

肝付町 霧島市 伊佐市



□岡山県

岡山南区 矢掛町



□愛媛県

西条市 宇和島市 大洲市

西予市 愛南町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。