高知県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県で最大震度2の地震 高知県・宿毛市、熊本県・産山村
22日午後4時56分ごろ、高知県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は鹿児島県薩摩地方で、震源の深さはおよそ170km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、高知県の宿毛市、熊本県の産山村、大分県の佐伯市と竹田市、宮崎県の延岡市、西都市、高鍋町、川南町、宮崎都農町、門川町、宮崎美郷町、高千穂町、宮崎市、日南市、串間市、国富町、都城市、それに小林市、鹿児島県の志布志市と大崎町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□高知県
宿毛市
□熊本県
産山村
□大分県
佐伯市 竹田市
□宮崎県
延岡市 西都市 高鍋町
川南町 宮崎都農町 門川町
宮崎美郷町 高千穂町 宮崎市
日南市 串間市 国富町
都城市 小林市
□鹿児島県
志布志市 大崎町
■震度1
□高知県
大月町 黒潮町 高知市
□熊本県
熊本高森町 熊本美里町 山都町
人吉市 多良木町 水上村
あさぎり町 上天草市 芦北町
□大分県
豊後大野市 国東市 大分市
別府市 臼杵市 津久見市
由布市
□宮崎県
日向市 新富町 木城町
諸塚村 椎葉村 日之影町
五ヶ瀬町 綾町 三股町
□鹿児島県
鹿屋市 曽於市 錦江町
肝付町 霧島市 伊佐市
□岡山県
岡山南区 矢掛町
□愛媛県
西条市 宇和島市 大洲市
西予市 愛南町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。