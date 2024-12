◆岸優太、ハイアットでのひとときを堪能するムービー公開

【女子旅プレス=2024/12/22】Number_i(ナンバーアイ)の岸優太が、ハイアットによる日本初のワールド オブ ハイアット ジャパン・アンバサダーに起用。「Be More Here (もっと、ここで)」と題したブランドムービーが公開された。岸が出演する「Be More Here」のブランドムービーは全4種。60秒のブランドムービーでは、食べることが好きな岸が、ハイアットのホテルステイに欠かせない美食(フーディー)体験<Be More Foodie>を堪能するシーンから始まり、英会話のレッスンやダンスの練習などの毎日欠かせない自分磨き<Be More GOAT>、スパでゆっくりと癒しの時間を過ごし、ベッドでぐっすりと眠ってリフレッシュする<Be More Dreamy>、さまざまな感性に触れてよりスケールアップした自分をつくっていく<Be More Inspired>を放映。

◆岸優太、“日本初”の起用に喜び

このブランドムービーには、ハイアットを利用するゲストに自分の時間をリセットし、思いのままのホテルステイを愉しむことによって、よりバージョンアップした明日を迎えてほしい、というメッセージが込められている。各種ムービーはハイアット ホテルのInstagramやFacebookなどの公式ソーシャルメディアアカウント等で順次公開される。今回の就任にあたり岸は、「このたび、ワールド オブ ハイアットのジャパン・アンバサダーに就任させていただくことになりました!こんな素敵なお仕事を任せていただけるなんて、本当に嬉しいです。ハイアットのホテルや旅の魅力を、自分らしく皆さんにお届けできたらいいなと思っています。どうぞ楽しみにしていてください!」とコメント。関連して“旅のもたらす力”について、「僕にとって旅は、自分とじっくり向き合える時間です。今の自分を見つめ直したり、新しいものを吸収したりする、大切なひとときだと思っています。これからもいろんなことに挑戦しながら、時にはリラックスして、自分を成長させていけたらいいなと思っています」と述べた。(女子旅プレス/modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】