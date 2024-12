台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ」に、多彩なドリンクと一緒に楽しめるスイーツ3種も同時発売されましあ☆

ゴンチャ「スイーツ3種」

発売日:2024年12月19日(木)

※販売終了日は、現時点未定です

販売店舗:国内ゴンチャ店舗

※一部店舗では販売しない可能性があります

ゴンチャこだわりのティーメニューと楽しめる、素材や食感の異なる焼き菓子が登場!

「マロン フィナンシェ」「フルーツ タルト」「フランボワーズ ショコラ ケーキ」の3種類から、お好みのドリンクに合わせて選ぶことができます。

ゴンチャのお茶と一緒に味わいながら、会話の弾む素敵なひとときが楽しめるスイーツです。

マロン フィナンシェ

価格:200円(税込)

栗のやさしい甘みを楽しむ、しっとりとした生地の「マロン フィナンシェ」

噛むごとに、香ばしいアーモンドの風味豊かな生地がほろっとほどけて、栗の深い香りと甘みが口いっぱいに広がります。

フルーツ タルト

価格:290円(税込)

甘酸っぱいアプリコットや深みのある香りのクランベリー、爽やかなオレンジ、香ばしいアーモンドなどの味わいが絶妙に重なり合う「フルーツ タルト」

ひと口ごとに、サクサクとしたタルト生地と、とろりとしたフルーツの甘さが訪れる贅沢な一品です。

フランボワーズ ショコラ ケーキ

価格:250円(税込)

フランボワーズ(ラズベリー)の甘酸っぱさと、カカオのビターな風味がハーモニーを奏でる「フランボワーズ ショコラ ケーキ」

フランボワーズのジューシーさとカカオの濃厚な味わいを、ふんわりとした生地がまとめ上げています。

焼き菓子3種セット

価格:690円(税込)

新たに発売される焼き菓子を一度に楽しむことができる焼き菓子3種セット。

栗の濃厚な味わいを感じるしっとりとした口溶けの「マロン フィナンシェ」、さまざまなフルーツの風味が重なるサク・とろ食感の「フルーツ タルト」、甘酸っぱいフランボワーズとカカオがマッチするふんわり食感の「フランボワーズ ショコラ ケーキ」のセットです。

※内容は予告なく変更される場合があります

※画像は全てイメージです

