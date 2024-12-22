気象台は、午後4時25分に、大雪警報を日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、那須塩原市、那須町に発表しました。またなだれ注意報を日光市今市、矢板市、塩谷町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】栃木県・日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、那須塩原市、那須町に発表

北部では、22日夜のはじめ頃から23日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■日光市今市

□なだれ注意報【発表】

24日にかけて警戒



■日光市日光

□大雪警報【発表】

積雪 22日夜のはじめ頃から23日昼前にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 30cm





□なだれ注意報24日にかけて警戒■日光市藤原□大雪警報【発表】積雪 22日夜のはじめ頃から23日昼前にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 30cm□なだれ注意報24日にかけて警戒■日光市足尾□大雪警報【発表】積雪 22日夜のはじめ頃から23日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 30cm□なだれ注意報24日にかけて警戒■日光市栗山□大雪警報【発表】積雪 22日夜のはじめ頃から23日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 30cm□なだれ注意報24日にかけて警戒■矢板市□なだれ注意報【発表】24日にかけて警戒■那須塩原市□大雪警報【発表】積雪 22日夜のはじめ頃から23日昼前にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 30cm□なだれ注意報24日にかけて警戒■塩谷町□なだれ注意報【発表】24日にかけて警戒■那須町□大雪警報【発表】積雪 22日夜のはじめ頃から23日昼前にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 30cm□なだれ注意報24日にかけて警戒