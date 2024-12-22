¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡×ÃæÆ»Íý±ûÌé¡õ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡×À¾»³¿¿±û¥«¥Ã¥×¥ë¡¢²ÆìËþµÊ2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö´é¤¬»÷¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/22¡ÛAmazon Prime Video¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ·úÀß²ñ¼Ò¹Êó¤ÎÀ¾»³¿¿±û¤¬12·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÇÎø¿Í¤ÎÃæÆ»Íý±ûÌé¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º»²²Ã¼ÔÆ±»Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö²Æì¤Î¥ô¥£¥é¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¤È»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÃæÆ»¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿À¾»³¡£¡Ö²Æì¤Ç¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ë¥ô¥£¥é¤â¤Þ¤À³Ú¤·¤ßÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤2Çñ3Æü¤¸¤ãÂ¤ê¤ó¡£¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¥µ¥¦¥Ê¤È¿åÉ÷Ï¤¤¬¤Ç¤¤Æ¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤âºé¤¯¤ß¤¿¤¤ ¤Þ¤¿¤³¤ó¤È¤¤¤±¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤¬¥°¥é¥¹¤ò»ý¤Á¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¿ä¤·¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö´é¤¬»÷¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾»³¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È¤Ï¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿1¿Í¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡á¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤Î±¿Ì¿¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎºÂ¤ò½ä¤ê¡¢À³Ê¤â¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â°Û¤Ê¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£ÃæÆ»¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¤½¤ÎÃË½÷µÕÅ¾ÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÆ»¤Ï¡¢ÈøºêÈþµª¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÂè6ÏÃ¤Ç¤ªÊÌ¤ì¡£À¾»³¤ÏÄ¹Ã«ÀîØª°ì¤¬¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó5¤ÇºÇ½ª²ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥í¡¼¥º¤Þ¤Ç»Ä¤ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Î¹¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
5·î21Æü¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º»²²Ã¼ÔÆ±»Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¡È¸òºÝ¸øÉ½ ¡ÉÃæÆ»Íý±ûÌé¡õÀ¾»³¿¿±û¡¢¥Ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ËÈ¿¶Á
¡Ö²Æì¤Î¥ô¥£¥é¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¤È»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÃæÆ»¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿À¾»³¡£¡Ö²Æì¤Ç¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ë¥ô¥£¥é¤â¤Þ¤À³Ú¤·¤ßÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤2Çñ3Æü¤¸¤ãÂ¤ê¤ó¡£¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¥µ¥¦¥Ê¤È¿åÉ÷Ï¤¤¬¤Ç¤¤Æ¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤âºé¤¯¤ß¤¿¤¤ ¤Þ¤¿¤³¤ó¤È¤¤¤±¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¿ä¤·¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö´é¤¬»÷¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×
À¾»³¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È¤Ï¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿1¿Í¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡á¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤Î±¿Ì¿¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎºÂ¤ò½ä¤ê¡¢À³Ê¤â¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â°Û¤Ê¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£ÃæÆ»¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¤½¤ÎÃË½÷µÕÅ¾ÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÆ»¤Ï¡¢ÈøºêÈþµª¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÂè6ÏÃ¤Ç¤ªÊÌ¤ì¡£À¾»³¤ÏÄ¹Ã«ÀîØª°ì¤¬¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó5¤ÇºÇ½ª²ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥í¡¼¥º¤Þ¤Ç»Ä¤ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Î¹¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
5·î21Æü¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û