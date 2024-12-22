¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î³¹¤ÏÆþ¤êÁÈ¤ó¤À¥À¥ó¥¸¥ç¥ó!? »¦¿ÍÅª¤Ê±ø¿å¤¬Î®¤ì¤ëÀî¤ÎÄÌÏ©¤ò¥À¥Ã¥·¥å¡ª¡¿¥½¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¢
¡Ø¥½¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¡¤Þ¤ó¤¬²È¤Ï¥¿¥¤¤Î¾®Ï©¤ò¤æ¤¯¡Ù¡Ê¾®ÎÓâÃÍý»Ò/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û¥¿¥¤¤ÇÊë¤é¤¹Ì¡²è²È¤Î¾®ÎÓâÃÍý»Ò¤µ¤ó¡£¥¿¥¤¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ØÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤Ó¤È¤Î¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤ä¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¤´¤È¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÌ¡²è¤ËÉÁ¤¤¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê³¹¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÆü¾ïÉ÷·Ê¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÆüËÜ¿Í¤Ë¤â¿ÆÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¡Ä»É·ã¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥¿¥¤¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¥µ¥¤¥³¡¼¡ª ¡Ø¥½¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¡¤Þ¤ó¤¬²È¤Ï¥¿¥¤¤Î¾®Ï©¤ò¤æ¤¯¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ÛÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ø¥½¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¡¤Þ¤ó¤¬²È¤Ï¥¿¥¤¤Î¾®Ï©¤ò¤æ¤¯¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à