【第10話】12月22日 公開

講談社は12月22日、ふたたん氏によるマンガ「私とセイコウしませんか!?」第10話「がんしゃ!」をヤンマガWebで公開した。価格は90ポイント。

本作は日頃関わる異性は担当編集だけ、という彼氏いない歴=年齢の26歳漫画家・大村糸が、”セイコウ”するため奮闘する“性”長コメディ。なお12月22日現在、ヤンマガWebでは直前のエピソードとなる第8話「マヨちゃん再び!」や第7話「エロ自撮り」などの無料公開も行なわれている。

【あらすじ】

関わる異性は担当編集だけ……彼氏いない歴=年齢の26歳漫画家・大村糸。成功するために、「そうだ、処女を捨てよう――。」穿て処女膜!押し売れ貞操‼ポンコツ変態ヒロインの“性”長コメディ開幕!

