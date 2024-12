西野カナが、2024年の撮影を振り返る写真の数々を自身のInstagramにアップしている。

西野が公開しているのは、シルクハットを被り、つけ髭を当てたセルフィーをはじめ、白のドレスを着用した姿や赤のバルーンに囲まれたショットなど。西野は11月13日、14日に約5年9カ月ぶりのワンマンライブ『Kana Nishino Love Again Live 2024』を開催しており、その際のVTR映像やグッズに使われている写真が中心になっているようだ。

コメント欄には「衝撃の可愛さ」「ライブで見てきゃーーってなったやつ」「最高な振り返りありがとう」「またカナやんに会えて良かった」といったファンからの声が寄せられている。

西野は6年ぶりとなる『第75回NHK紅白歌合戦』への出場が決定しており、来年4月には全国5か所10公演を巡るアリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』もアナウンスされている。

(文=リアルサウンド編集部)