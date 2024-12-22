¸µ£Î£Í£Â£´£¸¡¦»³ËÜºÌ¡¢¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤¤¤Ì²ñ¡×°¦¸¤¤È¤Ñ¤·¤ã¤ê¡ªÆÃÀ½¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤âÈ¿¶Á¡ÖÁ´¤Æ¤¬Ìþ¤·¡×
¡¡¸µ£Î£Í£Â£´£¸¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ËÜºÌ¤¬¡¢£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤³¤Î¥³¤È¡¡ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤¤¤Ì²ñ(¾Ð)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°¦¸¤¤Î¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¡¢»³ËÜ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°¦¸¤¤È»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¸¤¼ï¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¤·¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Èµº¤ì¤ë¤µ¤ä¤«¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤ò¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡¡¤µ¤ä»Ð¡¡ÁÖ¤ä¤«¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬Âç½ÂÂÚ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö±Ç¤Ã¤Æ¤ëÁ´¤Æ¤¬Ìþ¤·¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤Ê¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£