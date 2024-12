歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

アジアツアーのステージの動画を投稿しました。



【写真を見る】【浜崎あゆみ】 アジアツアー「ステージ」動画に反響 「中国公演の盛り上がり、あゆの偉大さを改めて実感したよー!」 ファンに全力スマイル



浜崎あゆみさんは「So many great memories with China TA and let’s make even more next year!!!」と綴ると、先日、完遂したアジアツアーのステージの動画をアップ。



投稿された動画では、浜崎あゆみさんが、ステージの上で笑顔を見せる姿や、ステージの盛り上がり、ファンに向かって呼びかける様子などが見て取れます。





浜崎さんは、「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 〜I am ayu〜」を中国・上海で11月1日・2日に開催。成都で11月9日に開催していました。

更に、12月7日(土)に寧波、12月14日(土)に広州での公演を行っていました。



更に、浜崎あゆみさんは、12月30日、31日に、東京・代々木で開催される、カウントダウンライブを控えています。





この投稿にファンからは「あゆー!中国公演の盛り上がり、あゆの偉大さを改めて実感したよー!アジア公演、来年は私も行きたい!まずはカウコンであゆと一座とTAを2024を締めくくれるのが今からとても楽しみです❤❤」・「かわいい❤日曜日に癒しをありがとう」・「毎日どんどんカウコンが楽しみになっていくよ♡♡♡」などの反響が寄せられています。







【担当:芸能情報ステーション】