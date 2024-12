セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ライオン・キング』 プレミアムドームクッション “ムファサ&スカー”を紹介します!

セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』 プレミアムドームクッション “ムファサ&スカー”

登場時期:2024年12月20日より順次

サイズ:全長約30×30×21cm

種類:全2種(ムファサ、スカー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『ライオン・キング』デザインのドームクッションがセガプライズから登場!

ラインナップは「シンバ」の父であり王ライオンの「ムファサ」と、ディズニーヴィランズ「スカー」の2種類です。

単体ではもちろん、兄弟で揃えてディスプレイするのにもおすすめ。

セガプライズのプレミアムドームクッションに初登場する「スカー」にも注目です!

ムファサ

王ライオン「ムファサ」のお顔を表現したドーム型クッション。

優しく、威厳ある表情をしています。

耳やたてがみ部分が立体的に表現されているのもポイントです☆

スカー

『ライオン・キング』に登場するディズニーヴィランズ「スカー」

鋭い目元や黒いたてがみがインパクト抜群です。

迫力ある表情をドーム型クッションであらわしています!

インテリアのアクセントになる「ムファサ」と「スカー」のプレミアムドームクッション。

セガプライズの『ライオン・キング』 プレミアムドームクッション “ムファサ&スカー”は、2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

