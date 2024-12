セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する実写映画『ライオン・キング:ムファサ』 Lぬいぐるみ “ムファサ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー実写映画『ライオン・キング:ムファサ』 Lぬいぐるみ “ムファサ”

登場時期:2024年12月20日より順次

サイズ:全長約14×28×30cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年12月20日より劇場公開となる、ディズニー新作映画『ライオン・キング:ムファサ』

「シンバ」の父であり、偉大なる王「ムファサ」の伝説を描く物語です。

そんな実写映画『ライオン・キング:ムファサ』から、主人公「ムファサ」のぬいぐるみがセガプライズに登場します。

立派なたてがみもしっかり再現された、威厳を感じるたたずまいのぬいぐるみ。

しっぽの先のふさふさ感もあり、ボリュームあるサイズ感です。

お部屋に飾ればアクセントになること間違いなしの、存在感ある姿をしています!

堂々とした「ムファサ」の姿を再現した、実写映画『ライオン・キング:ムファサ』グッズ。

セガプライズのディズニー実写映画『ライオン・キング:ムファサ』 Lぬいぐるみ “ムファサ”は、2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

