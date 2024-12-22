¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡ÛÄ¹ÌîÅì¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î£Ö¡¡Î±³ØÀ¸¤Ê¤·¤â³ÆÁª¼ê¤¬·ãÁö¡¡²£ÂÇ´ÆÆÄ¡ÖÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡Ê¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔÈ¯Ãå¡á£µ¶è´Ö£²£±¡¦£°£¹£·£µ¥¥í¡Ë¤¬£²£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏÄ¹ÌîÅì¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤¬£±»þ´Ö£·Ê¬£²£·ÉÃ¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º®Àï¤Î£±¶è¤Ï¿¿¼Æ°¦Î¤¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬½ªÈ×¤Î¾å¤ê¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤Ç£²¶è¤Ë¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°¡££²¶è¤Ï£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Îµ×ÊÝÑÛ¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦£²Ç¯¡Ë¤¬£±£¶¿ÍÈ´¤¤ò¸«¤»¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ä¹ÌîÅì¤ÏÀî¾åÆî³¤¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¥¡¼¥×¡£¤½¤Î¸å¤âÄ¹ÌîÅì¤Î³ÆÁª¼ê¤Ï¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥³¡¼¥¹¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÁöÎÏ¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª£µ¶è¤Ï£²Ç¯Á°¤Î½éÍ¥¾¡»þ¤ÎÀèÇÚ¤ËÆ´¤ì¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿ÅÄÈªÍÛºÚ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬·ãÁö¡£½÷²¦Ã¥´Ô¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¡¢Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¡ÊÂçºå¡Ë¤ÎÌÔÄÉ¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢ºÇ½é¤Ë¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£µ£¸¹»¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Ä¹ÌîÅì¤Î²£ÂÇ»ËÍº´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÄ¹Ìî¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£Áª¼ê¤¬ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢ÅÄÈª¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬£±°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£³°Ì°ÊÆâ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ä¹ÌîÅì¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¤ß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤ÇÄºÅÀ¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¡¡